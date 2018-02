Derde editie van rootsfestival Pirate Farm Fest 27 februari 2018

Het Pirate Farm Fest vindt plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni op de weide in de Beurtstraat 43. Het is de derde editie van het rootsfestival dat werd opgericht door Pirate Farm Radio, Old Style Music Nightsen enkele bevriende muziekliefhebbers. Het festival biedt een alternatief voor muziekliefhebbers die hun gading niet langer vinden op grote festivals. De eerste twee edities trokken publiek uit onder andere de VS, Italië en Denemarken.





De organisatoren mikken weer op een kwalitatieve affiche, op eenvoud en puurheid. Op twee podia worden bluegrass, folk en blues gespeeld, maar ook rock'n'roll, punk, psychobilly en metal.





Vrijdag vanaf 18 uur staan Jimmy Chase, The Detrimentals, Shotgun Sawyer, The Grave Brothers en the Freeborn Brothers op de Pirate Stage. Zaterdag is er ook een Rhum Stage, waarop vanaf 13.15 uur aanstormend talent een kans krijgt, zoals Evil Daltons uit Duitsland en het Amerikaanse Leonhardt.





De camping op het terrein is gratis. De toegangsprijzen bedragen 20 euro (in voorverkoop) en 25 euro (aan de kassa) op vrijdag, 30 euro (in voorverkoop) en 35 euro op zaterdag. Een weekendticket kost 45 (in voorverkoop) en 55 euro. De volledige affiche en meer info vind je op de Facebookpagina van Pirate Farm Fest. (VDWT)