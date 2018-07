De Watergroep: "Uiterlijk morgen komt ploeg langs" 25 juli 2018

"Aangezien het water wegstroomt via een ingebuisde riool is het niet zo eenvoudig om de juiste locatie van het lek op te sporen", reageert afdelingshoofd communicatie Kathleen De Schepper van De Watergroep.





"Onze lekdetectieploeg is eind juni langsgeweest maar door een defecte stopkraan hebben ze de juiste locatie niet kunnen bepalen. De stopkraan is deze week vervangen. De detectie werkt namelijk op basis van een akoestisch onderzoek. Door de defecte stopkraan werd dit bemoeilijkt. Uiterlijk morgenvroeg (lees: vandaag) sturen we de een ploeg langs. Zodra de juiste locatie is vastgelegd, gaan we meteen aan de slag om het lek te herstellen. We willen uiteraard dat, zeker in deze droge tijden, dit probleem zo snel mogelijk van de baan is." (GMA)