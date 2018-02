De Kerf op kop voor N-VA 05 februari 2018

Luc De Kerf (50) wordt de lijsttrekker voor de N-VA. De Kerf is verkoopsleider bij een verzekeringsmaatschappij. Hij is vijf jaar gemeenteraadslid en ondervoorzitter van de afdeling. "Tot de verkiezingen blijven we constructieve oppositie voeren. Na 2018 moet N-VA verantwoord durven besturen", zegt De Kerf. "We willen een bestuur zijn voor en door inwoners. De wil om te veranderen is de kern van ons programma. Er moet een houdbaar schuldbeleid gerealiseerd worden met aanvaardbare belastingen en retributies. We pleiten ook voor verstandige keuzes op het vlak van open en groene ruimtes. Tielt-Winge moet een veilige gemeente zijn om te wonen, te werken, te beleven, te groeien en te sporten." Andere namen voor de lijst zijn nog niet bekend. (VDWT)