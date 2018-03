Dame bestolen van handtas 26 maart 2018

Op het Gouden Kruispunt werd donderdagmiddag rond 12.40 uur een dame via een list bestolen van haar handtas. Toen ze na het winkelen met haar wagen de parking wilde verlaten, moest ze plots stoppen, omdat een voetganger op de parking wat kleingeld verloren had. Toen ze uitstapte om de man te helpen, werd de 54-jarige dame uit Boutersem bestolen van haar handtas die in haar auto lag. (KBG)