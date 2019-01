Cursus fruitbomen snoeien in Huize Hageland VDWT

28 januari 2019

Regionaal Landschap Noord-Hageland organiseert samen met de Nationale Boomgaardenstichting de gratis cursus (hoogstam)fruitbomen snoeien in de boomgaard van Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22. Lesgever Louis Milis helpt de deelnemers op weg, waarna je met de snoeischaar zelf aan de slag kan in de boomgaard. Afspraak op vrijdag 22 februari ofwel zaterdag 23 februari, telkens van 9.30 tot 16 uur. Schrijf tijdig in want het aantal plaatsen is beperkt. Info en inschrijvingen bij landschapsanimator Stefan Smets, 016 61 92 23 of stefan.smets@rlnh.be. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en mailadres.