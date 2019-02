Chaletbrand eist leven van alleenstaande vrouw en dertien katten Buren klagen aan dat site onvoldoende bereikbaar is voor hulpdiensten Kristien Bollen

16 februari 2019

12u37 0 Tielt-Winge Bij een brand in een chalet op De Kaaskorf, in Houwaart bij Tielt-Winge, is in de nacht van vrijdag op zaterdag de 50-jarige Brigitte B. om het leven gekomen. Ook dertien katten haalden het niet. Buren klagen intussen aan dat de site lang niet voldoende bereikbaar is voor hulpdiensten.

De brand brak omstreeks 0.40 uur uit in de houten chalet op het terrein van De Kaaskorf, een voormalige camping in een recreatiezone. Een buurman alarmeerde de hulpdiensten, maar toen die arriveerden, stond het hele pand al in lichterlaaie. De brandweermannen vonden Brigitte uiteindelijk aan de voordeur. Voor haar kon geen hulp meer baten.

Het slachtoffer, een alleenstaande vrouw die werkzaam was in de zorgsector, woonde al bijna twintig jaar in de chalet. Daar had ze het gezelschap van heel wat katten — dertien van hen bleven ook in de brand. In de buurt stond Brigitte — Britt voor de vrienden — bekend als een lieve, goedlachse en behulpzame vrouw. Er wordt dan ook verslagen gereageerd op haar dood.

“Een overbuur heeft iets na middernacht een ‘vreemd geluid’ gehoord”, zuchten Ria De Herdt, An Windeyan en Ingrid Verbinnen. “Toen hij dat even later nog altijd hoorde, is hij een kijkje gaan nemen. Toen zag hij de vlammen en heeft hij de hulpdiensten gebeld. Samen met enkele andere buren probeerde hij nog naar binnen te gaan, maar door de hitte is dat niet gelukt.”

“Britt was ook erg begaan met haar katten. Het zou ons niet verbazen mocht ze eerst nog geprobeerd hebben om de dieren in veiligheid te brengen, en dan pas zichzelf. Toch hebben dertien poezen het niet gehaald... Een zestal kon ontsnappen en die hebben we al proberen te lokken met wat eten.”

De chalet van het slachtoffer stond in ‘verlaten gebied’. “Dat zijn eigenlijk twee wijken met in totaal meer dan tweehonderd woningen”, zegt burgemeester Rudi Beeken. “In 1978 werd het gebied ingekleurd als recreatiezone — een soort camping, dus. Maar doorheen de jaren is daar permanente bewoning ontstaan, in chalets en andere woningen. Daarom hebben we nu een procedure lopende om het gebied te regulariseren.”

Nog volgens Beeken is De Kaaskorf goed bereikbaar voor de hulpdiensten, en zijn de woningen er niet minder brandveilig dan elders in het dorp. “Al had deze chalet wel geen rookmelders”, klinkt het. “Ik ben ervan overtuigd dat die het slachtoffer gered konden hebben. Daarom roep ik bij deze nogmaals op om rookmelders te plaatsen.”

Hoe de brand ontstaan is, blijft voorlopig onduidelijk. De zaak wordt nog onderzocht. Volgens buren klopt het echter niet dat De Kaaskorf vlot bereikbaar zou zijn voor hulpdiensten. “Van een weg kan je hier niet eens spreken”, klinkt het. “Voorts is er geen straatverlichting en de huisnummers volgen elkaar niet logisch op. Het is hier een echt wespennest. Buren hebben de longen uit hun lijf gelopen om de brandweer aan de straatkant op te wachten en hen de juiste weg te wijzen. Die eerste ploegen hebben nog lange tijd geprobeerd om Britt te reanimeren, terwijl de ambulance en MUG hier pas veel later arriveerden. En die waren dan eerst nog op een ander deel van De Kaaskorf terechtgekomen...”