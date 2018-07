Callboys-regisseur Jan Eelen: "Het was een beetje 'onze' toren geworden" 03 juli 2018

02u38 0 Tielt-Winge In 2016 maakte heel Vlaanderen kennis met de Vlooybergtoren dankzij de tv-serie 'Callboys'. Regisseur Jan Eelen reageerde vol ongeloof op het nieuws van de brand.

"Onze filmploeg was zwaar onder de indruk. Het was een beetje onze toren geworden. We zijn er destijds vijf draaidagen geweest, een heerlijke plek om te filmen. Zondag ben ik zelf gaan kijken. Er stonden mensen te huilen. De brand is een vlaag van domme vernielzucht. De constructie in zijn geheel is gelukkig niet al zeer veranderd. Momenteel zijn we bezig het tweede seizoen van Callboys in te blikken. De opnames kunnen wellicht toch doorgaan mits wat aanpassingen met decorstukken."