Callboys huldigen nieuwe Vlooybergtoren in Half jaar na verwoestende brand is zwevende trap weer toegankelijk voor publiek Tom Van de Weyer

21 december 2018

16u50 0 Tielt-Winge De Vlooybergtoren is vrijdag onder grote mediabelangstelling opnieuw ingehuldigd. Van de zware brand afgelopen zomer is geen spoor meer te merken. “Dit is ons symbolische plekje geworden”, zeggen Jan Eelen en Rik Verheye van de reeks ‘Callboys’, die de toren in heel Vlaanderen bekendheid gaf.

“Op 30 juni waren we met verstomming geslagen”, zegt schepen van Toerisme Yvette Duerinckx (sp.a). “Onze mooie toren was het mikpunt van vandalen. De hele zomer was hij afgesloten voor publiek en dat is een drama. Hij is tenslotte onze toeristische trekpleister. Huwelijksfoto’s werden hier genomen, fietsers komen er van ver op af. We wilden hem zo snel mogelijk herstellen in zijn oude glorie.”

“Die fatale avond was ik bij een optreden van de Talking Heads, toen de politie mij belde”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). “Ik geloofde mijn oren niet. Hoe krijg je een metalen toren in brand? Met strobalen en brandversnellers dus. Wij zijn het land van het surrealisme. Dankzij een fictiereeks wil iedereen hier in het veld deze fallus beklimmen.”

De zwevende trap werd in heel Vlaanderen bekend door de populaire Vier-reeks ‘Callboys’ van regisseur Jan Eelen. “Ik kwam hier af en toe voorbij en zag steeds dat merkwaardig bouwwerk staan in het landschap. Uiteindelijk heeft het mij geholpen toen ik in de rats zat met het scenario voor Callboys.”

Voor de reeks werden er verschillende scènes opgenomen. In oktober 2016 vond er zelfs een herdenkingswake plaats. 150 fans kwamen er samen ter nagedachtenis van de betreurde Jay Vleugels, het personage gespeeld door Rik Verheye. De acteur en Eelen gingen mee in de hype en kwamen die avond naar de herdenking.

Vrijdag waren ze opnieuw present om de vernieuwde toren in te huldigen. “We waren zwaar aangedaan toen we het nieuws hoorden van die vandalenstreek. Het voelde alsof de ster van mijn Mercedes was gerukt, ook al heb ik geen Mercedes”, zegt Verheye. “Dit bouwwerk is het symbolische plekje geworden voor de reeks. Met de filmploeg zaten we hier aan de picknicktafel gin-tonics te drinken.” Inmiddels is de tweede reeks van Callboys grotendeels ingeblikt. “In de lente komen we terug om enkele scènes bij de toren op te nemen”, zegt Eelen.

Tientallen fans trotseerden de felle wind om een glimp op te vangen van hun favorieten. “Jammer dat Matteo Simoni er niet bij is, maar ik heb eindelijk mijn selfie met Rik”, zegt Kim uit Geetbets. De andere hoofdrolspelers Stef Aerts en Bart Hollanders waren verontschuldigd.

Voor de heropening werd ook minister van Cultuur Sven Gatz uitgenodigd door het gemeentebestuur. “Als kandidaat in De Slimste Mens bleek hij niets te weten van de Vlooybergtoren, wat ons teleurstelde. Helaas kon Gatz niet komen.”