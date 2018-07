Brief ontmaskert 'Bende van Vlooybergtoren' POLITIE IS SCHRIJVERS VAN ANONIEME TEKST OP SPOOR KRISTIEN BOLLEN

07 juli 2018

02u43 0 Tielt-Winge Een anonieme brief aan burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) heeft de vermoedelijke daders van de brand aan de Vlooybergtoren kunnen identificeren. Het blijkt te gaan om meer dan vijftal pyromanen uit de streek. Volgens de brief ervaren ze de brand als kroon op het werk. "Als de daders zich niet komen aangeven, zullen wij hen uit hun bed lichten", zegt de burgemeester.

In de nacht van vorige vrijdag op zaterdag hadden vandalen brand gesticht op de Vlooybergtoren in Tielt-Winge: een stalen trap van 11,23 meter hoog die dankzij de tv-serie Callboys in heel Vlaanderen bekend is. De pyromanen sleepten hooibalen naar boven en staken die in brand met benzine. Mogelijk geraakten een of meerdere daders daarbij zelf gewond door een steekvlam.





Dat de 'aanslag op de toren' een gevoelige snaar raakte, bewees het aantal talrijke tips die binnenkwamen. Inwoners uit Tielt-Winge en ver daarbuiten hielpen de politie met hun intensieve zoektocht naar de daders. Een anonieme brief die een week na de brandstichting in de bus viel bij burgemeester Rudi Beeken gaf de doorslag. De brief had geen afzender en is donderdag verstuurd vanuit Brussel. Wat er in stond, wil de burgemeester niet kwijt. "De inhoud leidde alleszins naar de daders: ze zijn er gloeiend bij", zegt hij. "Het gaat om meer dan vijf personen, allemaal twintigers uit de buurt."





Niet eerste wapenfeit

De burgemeester is opgelucht dat de verdachten zijn opgespoord. "Want dit was niet zomaar vandalisme." De 'bende van de Vlooybergtoren' zou volgens de brief de afgelopen weken nog meer branden hebben gesticht. "De brief was gedetailleerd over zowel de daders als hun feiten. Telkens ging het om brandstichting. Dit gaat over een jonge bende pyromanen." Zo zouden ze ongeveer drie weken geleden een uitkijktoren voor jagers in Molenbeek-Wersbeek in brand hebben gestoken. Mogelijk was dit, en enkele andere feiten, om te oefenen voor hun klapstuk op de Vlooybergtoren.





De politie wil niet voorbarig zijn. "De daders zijn nog niet verhoord. Dat gebeurt pas begin volgende week. Dan moeten ze zich aanbieden voor verhoor bij de politie. De uitnodigingen voor verhoor zijn eerder deze week al verzonden. Pas dan weten wewie de daders zijn", zegt korpschef Luc Liboton. Het lijkt er sterk op dat de daders hun straf moeilijk zullen kunnen ontlopen. Naast de gepeperde rekening die ze zullen ontvangen voor de herstelling, riskeren ze ook nog een celstraf voor 'brandstichting bij nacht.' Dat kan gaan tot twintig jaar cel.





De huidige toren kwam er vijf jaar geleden nadat het eerdere exemplaar het begaf. Die was onstabiel geworden door... brandstichting. Die daders werden nooit gevonden.