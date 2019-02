Brandweer geeft infoavond over rookmelders VDWT

21 februari 2019

14u03 1

De brandweer van Hulpverleningszone Oost geeft een infoavond over rookmelders en alle mogelijkheden om je woning brandveilig te maken. Aanleiding is de huisbrand met fatale afloop vorig weekend in de Kaaskorf. De infoavond gaat door op woensdag 27 februari om 19.30 uur in zaal Sint-Denijs in Houwaart. De toegang is vrijblijvend en gratis.