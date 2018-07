Brandstichters Vlooybergtoren bekennen OPLICHTERS MAKEN INTUSSEN MISBRUIK VAN GEDEELD LEED KRISTIEN BOLLEN

11 juli 2018

02u38 0 Tielt-Winge De vijf daders die de Vlooybergtoren in brand staken zijn geïdentificeerd. De politie had de verdachten al meteen in het vizier: de dag zelf volgde nog een huiszoeking. "Bij twee broers in Bekkevoort trof de politie de jongste zwaarverbrand aan. De twee hebben datzelfde moment spontaan hun aandeel toegelicht", aldus het parket.

De vijf verdachten hebben intussen de feiten bekend. Het zou gaan om de 18-jarige B.J. uit Kortenaken, de twee broers J.D en M.D van 21 en 24 uit Bekkevoort, de 30-jarige O. D.B. uit Tielt-Winge en de 37-jarige W. V. uit Bekkevoort. De jongeman met ernstige brandwonden in het gelaat en aan beide armen kon gezien zijn toestand voorlopig nog niet verhoord worden. De twee oudsten minimaliseren hun aandeel. Toch zullen ze zich alle vijf voor de correctionele correctionele rechtbank moeten verantwoorden. "Volgens ons zijn ze momenteel allemaal betrokken. Verder onderzoek zal zeker nog gebeuren, ook of ze in verband gebracht kunnen worden met andere feiten van brandstichting", aldus het parket. Voor brandstichting bij nacht riskeren ze tot 20 jaar cel. Daar komen dan ook nog de financiële kosten van de herstelling van de toren bij.





De vandalenstreek treft zowat heel Vlaanderen. Het symbool dat bekend raakte dankzij de populaire serie Callboys is niet meer. Al vanaf dag een werd de politie overstelpt met ontelbare, gedetailleerde tips. Ook burgemeester Rudi Beeken ontving een anonieme brief met de namen van de daders en verschillende feiten van brandstichting waarmee ze in verband werden gebracht. Intussen volgden maandag en gisteren de verhoren van de verdachten.





Oplichters op pad

De gemeente blijft intussen niet bij de pakken zitten: de toren moet en zal hersteld worden én zal ook nog anderhalve meter hoger en langer worden. Daarvoor wordt een crowdfunding opgestart. Helaas maken sommige malafide personen ook misbruik van het gedeeld leed. In residentie Zonnedries daagden oplichters op om zogenaamd geld in te zamelen voor de uitbreiding van de toren. De politie vraagt om in zulke situaties meteen de politie te contacteren.





Geen camera's

Burgemeester Rudi Beeken is vooral tevreden dat de daders gekend zijn. "Al is het betreurenswaardig dat ze zich niet zélf gemeld hebben", vindt hij. "Aan de nieuwe toren zullen geen extra maatregelen genomen worden. We geloven nog steeds dat 99,9% van de burgers van goede wil is. In Tielt-Winge moet het plezant blijven. Er moet trouwens een plaats zijn of blijven waar je al eens aan je lief kan 'froemelen' zonder dat politie het ziet", besluit de burgemeester.





Hoe de crowdfunding zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Er wordt onder meer nog overlegd met de 'Callboys'.