Brand op akker 28 juni 2018

02u36 0

Dinsdagavond is rond 19.30 uur een brand uitgebroken op een akker in de Oude Leuvensebaan in Tielt-Winge. De brand werd opgemerkt door de landbouwer die er aan het werk was. De brandweer van Scherpenheuvel-Zichem kon het vuur tijdig blussen. De oorzaak is onbekend. (VDWT)