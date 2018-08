Bouw van nieuwe woonwijk Solveld begonnen 29 augustus 2018

02u25 0 Tielt-Winge De bouw van de nieuwe wijk Solveld is deze week begonnen. De bouwmaatschappij SWAL (Sociaal Wonen Arrondissement Leuven) zet 82 sociale woningen op het terrein achter de sporthal in de Solveldstraat. Die wordt verhard en krijgt vier nieuwe zijstraten. De aansluitingsweg naar de wijk zal Leigrachtstraat heten.

De firma Liema is begonnen met de infrastructuurwerken. De riolering, nutsvoorziening en bestrating moet er nog dit jaar liggen. De bouw van de woningen begint na de winter. In de eerste fase komen er 11 koopwoningen en 24 huurwoningen. In de loop van 2020 zijn ze klaar. "Meteen na de eerste fase moet de tweede fase al starten. Dan komen er nog eens 19 koopwoningen en 28 huurwoningen bij", zegt schepen van Huisvesting Fons Lemmens (sp.a).





"De volledige realisatie van Solveld is één van de prioriteiten de volgende legislatuur. We halen daarmee de doelstellingen van Wonen Vlaanderen om 100 sociale woningen aan te bieden tegen 2020."





"Op het kruispunt van de Glabbeeksesteenweg met de Perklaan in Sint-Joris-Winge zijn twee jaar geleden 17 sociale woningen voltooid op de site van de voormalige school. Die zijn inmiddels allemaal verkocht of verhuurd. Op het Wingeveld hadden we al 100 wooneenheden, waarvan 44 voor huur bestemd zijn. Met Solveld willen we meer inzetten op verhuur van woningen."





"Op de wachtlijst van SWAL staan enkele honderden kandidaten, waaronder een vijftigtal uit onze gemeente. Inwoners van Tielt-Winge of wie hier opgroeide en terugkeert, krijgen voorrang."





(VDWT)