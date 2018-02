Bewoners Kaaskorf plannen eigen waterzuivering 14 februari 2018

02u29 0 Tielt-Winge Een twintigtal bewoners van de Kaaskorf wacht de rioleringswerken van 2019 niet af en gaat zelf een eigen waterzuiveringsinstallatie plaatsen.

De Kaaskorf is een buurt in het groen waar zo'n 150 chalets en vakantiewoningen staan. In 2015 werd de Kaaskorf in het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ingekleurd van recreatiezone naar woongebied. Zo kunnen de bewoners geregulariseerd worden en stijgt ook hun grond in waarde. De gemeente Tielt-Winge moet wel zorgen voor goede wegen en nutsvoorzieningen. Die laten echter op zich wachten.





"We gaan in onze tuinen elk een IBA (individuele behandeling van afvalwater) installeren. Die zuivert het afvalwater in een tank en voert het af in de beek of de bodem", zegt bewoner Bruno Lambrechts (38). "We hebben offertes aangevraagd om een groepsaankoop te doen. Het zou per huishouden zo'n 3.500 euro kosten. Dit is een pak goedkoper dan de 10.000 tot 25.000 euro die we elk moeten opbrengen."





1,9 miljoen voor bijkomende werken

Geduld is een schone zaak, vindt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Wie een IBA plaats is in zijn recht, want het is hun privégrond. Toch is het niet verstandig, want die bewoners komen niet meer in aanmerking om geregulariseerd te worden. Wie interesse heeft om de grond rond hun erf te regulariseren, vragen wij om er afstand van te doen, zodat wij er werken van openbaar nut kunnen uitvoeren."





"In 2019 doen Riobra en Aquafin rioleringswerken in de Kaaskorf. De Vlaamse overheid dekt die kosten volledig. Ik verwacht dat minister Joke Schauvliege de komende maanden haar handtekening zet. Daarnaast voorziet de gemeente 1,9 miljoen euro om bijkomende werken uit te voeren, zoals degelijke gas- en elektriciteitsverbindingen en nieuwe asfalt. Wij laten de Kaaskorf niet aan zijn lot over. Wie liever op eigen houtje werkt, heeft blijkbaar geld te veel." (VDWT)