Bestuurder valt in slaap en knalt tegen geparkeerde wagen Kristien Bollen

27 december 2018

Op de Diestsesteenweg in Tielt-Winge viel deze voormiddag rond 10 uur de 63-jarige bestuurder C.M. uit Tielt-Winge in slaap achter het stuur. De wagen van de onfortuinlijke man week hierdoor van zijn rijvak af en hij knalde tegen een geparkeerde wagen. Zijn Ford kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. Als bij wonder raakte de man slechts lichtgewond.