Bestuurder komt onder aanhangwagen terecht

28 november 2018

Op de Aarschotsesteenweg (N223) in Houwaart bij Tielt-Winge gebeurde dinsdagavond rond 19 uur een ongeval. De aanhangwagen van een tractor was om nog onbekende reden losgekomen en kwam op het andere rijvak terecht. Een autobestuurder die uit de tegenovergestelde richting kwam kon de aanhangwagen niet meer ontwijken. Zijn wagen kwam onder de oplegger terecht. De bestuurder kwam klem te zitten in zijn auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Het slachtoffer, een man uit Tielt-Winge, raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Hij werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis voor de nodige verzorging en verdere controle.