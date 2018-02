Bert Timmermans is nieuwste gemeenteraadslid 17 februari 2018

02u26 0

Bert Timmermans (29) legde donderdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de CD&V. Timmermans is bankbediende, groeide op in Meensel-Kiezegem en woont in Sint-Joris-Winge. Hij zetelde eerder deze legislatuur in de OCMW-raad. Hij volgt raadslid Pieter Schuermans op, die verhuist naar Aarschot en zich daar op de gemeentepolitiek toelegt. (VDWT)