Beeken blijft zich verzetten tegen trajectcontrole op N2 Tom Van de Weyer

17 januari 2019

14u51 0 Tielt-Winge Het Agentschap Wegen en Verkeer start in februari met het installeren van trajectcontrole op de N2 tussen Sint-Joris-Winge en Lubbeek. In mei zou dit werk klaar zijn. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) van Tielt-Winge blijft zich verzetten. “We willen liever de gewestweg herinrichten en veiliger maken voor fietsers.”

Op de gewestweg N2 van Diest naar Leuven wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trajectcontrole plaatsen vanaf de rotonde aan het Gouden Kruispunt tot de grens met Lubbeek, over een afstand van zo’n drie kilometer. Het vorig gemeentebestuur gaf hierop een negatief advies. Een jaar later is het huidig bestuur, opnieuw onder leiding van Beeken niet van mening veranderd. “In plaats van handhaving kunnen we beter dit stuk herinrichten zodat het verkeer er trager rijdt. De drie rijvakken worden herleid tot twee. Aan weerszijden van de vrijgekomen ruimte komen nieuwe fietsstroken van elk 1,60 meter breed. Ter hoogte van het Gouden Kruispunt komt een aparte busbaan. We hadden met AWV ook besproken om de maximale snelheid te verlagen van 70 naar 50. Voor deze aanpassingen moet de straat afgeschraapt worden. Bovendien moet op dit traject nog ontdubbelde riolering komen. Toch verkiest de Vlaamse overheid om deze werken op de lange baan te schuiven en eerst de plaatsing van de trajectcontrole te realiseren. Desnoods lever ik geen signalisatievergunning af en laat ik deze werken stilleggen”, aldus Beeken.