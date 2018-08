Auto belandt in berm 27 augustus 2018

Op de Diestsesteenweg in Tielt-Winge is gisterenochtend voor nog ongekende reden een auto in de grasberm terechtgekomen. De 85-jarige bestuurder uit Bekkevoort week voor nog ongekende reden plots van zijn rijvak en kwam tot stilstand tegen een paaltje in de graskant. Bij het incident raakte niemand anders betrokken. Mogelijk was de man wat onwel geworden. De bestuurder en zijn 87-jarige echtgenote werden gezien hun leeftijd ter controle overgebracht naar de spoeddienst van het Leuvense UZ Gasthuisberg. (KBG)