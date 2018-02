Asfaltboerin ontpopt zich tot succesvolle schapenkweekster LORANNE PUTTEVILS (23) DENKT AAN UITBREIDING 'DE WOLLEKES' GEERT MERTENS TOM VAN DE WEYER

10 februari 2018

02u49 3 Tielt-Winge Vijf soorten yoghurt, schimmelkazen, artisanaal schepijs, maar ook lamsvlees. Jonge onderneemster Loranne Puttevils (23) laat niets van haar schapen verloren gaan op haar boerderij 'De Wollekes'. Binnenkort opent ze een winkel. "Waarom ingevroren lamsvlees importeren als we het zelf kunnen produceren?"

Lorrane Puttevils groeide op in het familiebedrijf van haar ouders. "Zij doen asfaltwerken aan gewestwegen. Ik werkte mee als kraanbediende en zou in de zaak stappen, maar een lelijke val beslist daar anders over." In 2012 kochten haar ouders een aanpalend grasveld en lieten er vijf schapen en een bok grazen. Puttevils hielp een lammetje op de wereld zetten en besloot toen dat ze boerin zou worden.





275 dieren

Vandaag heeft ze, met hulp van haar vader, een eigen bedrijf opgetrokken. De boerderij telt zes jaar later 240 vleesschapen en 35 melkschapen. Haar vriend Vasil (20) en haar ouders helpen mee in de zaak. "Af en toe ga ik nog mee de baan op om te helpen asfalteren, maar ik leef zowat tussen mijn schapen. In de stal heb ik mijn eigen kamer gebouwd, zodat ik ook 's nachts dicht bij hen kan zijn."





Per dag worden gemiddeld zes lammetjes geboren. Loranne waakt als een vroedvrouw over de ooien die bevallen. Ze ontfermt zich over de kleintjes die het moeilijk hebben, al moeten de vleesschapen rond hun derde of vierde levensmaand al naar het slachthuis. "Lamsvlees is dan op z'n best, mooi rosé en mals", zegt Puttevils. "Een slager uit Lubbeek versnijdt het vlees en helpt het vacuüm verpakken. Met sommige dieren heb ik wel eens medelijden, zoals Dutske, die geboren is met scheve pootjes. Ik nam hem mee in huis. Hij is nu drie jaar."





Het lamsvlees dat je vandaag in de winkels vindt, komt veelal uit Ierland en Nieuw-Zeeland. "Het is meestal al twee keer ingevroren voor het op je bord belandt", zegt Puttevils. "Ik wil mijn eigen gekweekt lamsvlees en ook zuivel ter plaatse op de markt brengen. Ik probeer steeds nieuwe producten te bedenken, zoals lamssalami, of gedroogde ham. Mijn moeder en ik maken ook bereide maaltijden zoals lamsstoofpotjes." Het vlees is al verkrijgbaar in de hoeve 't Roth in Schaffen, de Spar in Tielt en traiteur Blommen in Bekkevoort.





Melk

Ook van de melk gaat niets verloren. Boerderijen die schapenmelk produceren, zijn eerder een uitzondering in ons land. Toch is schapenmelk in opmars. "Het is smaakvoller, geconcentreerder en bevat meer eiwitten dan koeienmelk. En mensen met een lactose-intolerantie kunnen het verdragen", legt Puttevils uit. "Deze week neem ik mijn nieuwe productieruimte in gebruik. Ik heb schepijs, vijf soorten yoghurt en twee schimmelkazen: de Meenselse die lijkt op brie en de Kiezegemse, die wat pittiger is. Samen met collega-ondernemer Vanhellemont wil ik binnenkort fruityoghurt maken."





Uitbreiden

Via de website 'Boeren en buren' kan je vlees en zuivel van 'De Wollekes' bestellen. "Wekelijks breng ik de bestellingen naar verdeelpunten in Aarschot, Diest, Lubbeek en Kortenberg. Uiteraard kan je ook hier op de boerderij langskomen. In het voorjaar open ik zelf een hoevewinkel. Ik zou ook logies willen aanbouwen voor plattelandstoerisme."





Meer informatie vind je op





www.lamsvlees-dewollekes.be