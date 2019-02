Alleenstaande vrouw komt om het leven bij brand in chalet Kristien Bollen

16 februari 2019

12u37 0 Tielt-Winge Bij een brand in een chalet op de Kaaskorf in Houwaart bij Tielt-Winge is vannacht een 50-jarige vrouw om het leven gekomen. Het pand ligt in een recreatiezone. Om een nog onbekende reden ontstond om 00.40 uur brand in de houten chalet.

Het pand ligt op het terrein van De Kaaskorf, een voormalige camping in een recreatiezone. Het vuur werd opgemerkt door een buur die onmiddellijk de brandweer verwittigde. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond de woning al in lichterlaaie. Het lichaam van de vrouw werd gevonden aan de voordeur. Het slachtoffer is een alleenstaande vrouw.

“De chalet ligt middenin een verlaten gebied. Dat zijn eigenlijk twee wijken waar in totaal meer dan 200 woningen staan. In 1978 is dat gebied ingekleurd als recreatiezone, dus een soort van camping,” zegt burgemeester Rudi Beeken.



“Maar doorheen de jaren is daar permanente bewoning ontstaan. Nu staan daar chalets en woningen. En dat is de reden waarom wij nu met de provincie Vlaams-Brabant in een procedure zitten om het gebied te regulariseren.”



De Kaaskorf is volgens burgemeester Beeken goed bereikbaar voor de hulpdiensten, en de woningen zijn er niet meer of minder brandveilig dan de andere huizen in de gemeente. “Maar ik ga nu ook niet zeggen dat die woning perfect in orde was. De chalet had geen rookmelders. Ik wil dus toch nog eens een oproep doen om rookmelders te plaatsen. Ik ben er van overtuigd dat de vrouw nog in leven zou geweest zijn als die er geweest waren.”

Ook vijf katten overleden

Voor het slachtoffer Brigitte B. kwam helaas alle hulp te laat. De dame probeerde nog wel om uit haar brandende woning te raken. Het slachtoffer woonde er al bijna twintig jaar, samen met heel wat katten. Voor vijf van de katten die binnen zaten, werd de brand ook fataal.

Overal in de buurt staat Brigitte gekend als een lieve goedlachse en behulpzame vrouw. De buurt reageert dan ook verslagen op het verlies van Brigitte.

Hoe en waar de brand juist is kunnen ontstaan in nog niet helemaal duidelijk. Politie en brandweer onderzoeken de zaak verder; het Leuvense parket stuurt deze namiddag nog een branddeskundige en het technisch labo ter plaatse om de juiste oorzaak en omstandigheden van de brand te achterhalen.