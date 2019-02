Alleenstaande vrouw komt om het leven bij brand chalet Kristien Bollen

16 februari 2019

12u37 0

Bij een brand in een chalet op de Kaaskorf in Houwaart bij Tielt-Winge is vannacht een 50-jarige vrouw om het leven gekomen. Om een nog onbekende reden ontstond om 0.40 uur brand in de houten chalet . Het pand ligt op het terrein van De Kaaskorf, een voormalige camping in een recreatiezone. Het vuur werd opgemerkt door een buur die onmiddellijk de brandweer verwittigde. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond de woning al in lichterlaaie. Het lichaam van Brigitte B. werd gevonden aan de voordeur. Het slachtoffer is een alleenstaande vrouw. De chalet ligt middenin een “verlaten gebied”... “Dat zijn eigenlijk twee wijken waar in totaal meer dan 200 woningen staan. In 1978 is dat gebied ingekleurd als recreatiezone, dus een soort van camping, “ zegt de burgemeester. “Maar doorheen de jaren is daar permanente bewoning ontstaan. Nu staan daar chalets en woningen. En dat is de reden waarom wij nu met de provincie Vlaams-Brabant in een procedure zitten om het gebied te regularisen.” De Kaaskorf is volgens burgemeester Beeken goed bereikbaar voor de hulpdiensten, en de woningen zijn er niet meer of minder brandveilig dan de andere huizen in het dorp. “Maar ik ga nu ook niet zeggen dat die woning perfect in orde was. De chalet had geen rookmelders. En ik wil toch nog eens een oproep doen om rookmelders te plaatsen. Ik ben er van overtuigd dat de vrouw nog in leven zou geweest zijn als er rookmelders geweest waren.”

Voor het slachtoffer Brigitte B., die werkzaam was in de zorgsector, kwam dus helaas alle hulp te laat. De dame probeerde vermoedelijk dus nog wel degelijk om uit haar brandende woning te raken. Het slachtoffer woonde er al bijna twintig jaar, samen met heel wat katten. Voor dertien van de katten werd de brand ook fataal. OveraI in de buurt staat Brigitte gekend als een lieve goedlachse en behulpzame vrouw. De buurt reageert dan ook verslagen op het verlies van Brigitte, Britt voor de vrienden. Buren Ria De Herdt, An Windeyan en Ingrid Verbinnen kunnen het niet vatten. :”Britt was een hele vriendelijke en zorgzame dame. Een overuur merkte het vuur op. Iets na middernacht kwam die thuis en hoorde een vreemd lawaai maar schonk er niet veel aandacht aan. Toen die even later nog dat geluid hoorde ging die toch poolshoogte nemen en zag een steekvlam; waarop die de hulpdiensten alarmeerde en ook naar Britt’s huis snelde. Samen met nog enkele andere buren probeerden ze nog binnen te gaan, maar door de hitte was dit niet mogelijk. Voor de voordeur (waarachter Britt dus lag) was nog een rolluik, maar zoals gezegd, de hitte was veel te groot. Niet enkel voor mensen was Britt heel zorgzaam, katten was haar hele leven. Het zou ons eigenlijk niet verbazen moest Britt eerst nog geprobeerd hebben om haar katten in veiligheid te brengen en dan pas zichzelf. Dertien poezen overleefden het niet. Een zestal die zijn kunnen ontsnappen hebben we hier in de buurt terug opgemerkt. We proberen hen te lokken met wat eten. Ook enkele katten die buiten leefden overleefden het incident.” De buren die voor Britt absoluut voor de katten willen zorgen zijn echter niet te spreken over de verklaring van de burgemeester dat De Kaaskorf ‘vlot bereikbaar’ is. Van een weg kan je hier eens niet spreken, verder is er geen straatverlichting en de huisnummers volgen elkaar niet eens op... Het is hier een echte wespennest. Buren hebben de longen uit hun lijf gelopen om beneden aan de straatzijde de brandweer op te wachten en hen de juiste weg te wijzen. Toen brandweerlui nadien het lichaam van Britt buiten droegen zijn die nog enorm lange tijd bezig geweest met reanimatie en zuurstof toe te dienen. De ambulance en mug waren hier pas veel later toegekomen en waren ook nog eens op het ander stuk van De kaaskorf...Maar ja, dat brengt Britt helemaal niet terug” treuren de dames.

Hoe en waar de brand juist is kunnen ontstaan in nog niet helemaal duidelijk. Politie en brandweer onderzoeken de zaak verder; het Leuvense parket stuurt deze namiddag nog een branddeskundige en het technisch labo ter plaatse om de juiste oorzaak en omstandigheden van de brand te achterhalen.