Al 98 bedrijven ontvangen publiek voor 'Boeren met Klasse' 28 juni 2018

Het provinciaal netwerk 'Boeren met Klasse' wordt steeds groter. Al 98 land- en tuinbouwbedrijven zetten hun deuren open voor rondleidingen aan scholen, verenigingen en families. Vorig jaar waren er 22.000 bezoekers, wat het totaal brengt op 160.000 sinds de start, acht jaar geleden.





"Via 'Boeren met Klasse' willen we de afstand tussen de landbouwers en de consumenten verkleinen", zegt gedeputeerde voor land- en tuinbouw Monique Swinnen. "Veel mensen weten niet meer waar ons eten vandaan komt. Wij laten hen kennismaken met de actieve landbouw, de producten die er gemaakt worden en hoe het er ruikt en eruitziet. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd. Naast veehouders en wijnboeren hebben we ook kwekers van gamba's en wijngaardslakken." Dit jaar sloten twintig nieuwe bedrijven zich aan. In sommige boerderijen kan je teambuildings organiseren, picknicken of vergaderen. De activiteiten worden uitgebreid met boerderijkampen of kinderfeestjes. Dit is mogelijk, onder andere in de Quina Hoeve in Sint-Joris-Winge, één van de nieuwe leden van het netwerk. Meer info op www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse. (VDWT)