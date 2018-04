Agenten zelf op de bon geslingerd PARKEERWACHTER BEBOET POLITIEVOERTUIGEN DIE DIEVENDUO NAAR GERECHT VOEREN KIM AERTS

18 april 2018

02u42 0 Tielt-Winge Een parkingwachter heeft gisteren twee foutgeparkeerde politievoertuigen van PZ Hageland op de bon geslingerd aan het Leuvense gerechtsgebouw. De agenten in kwestie moesten een dievenduo voor de onderzoeksrechter leiden maar vonden geen geschikte plek wegens volzet. "We gaan die retributie aanvechten", verdedigt korpschef Luc Liboton zijn mensen.

De agenten werden met het dievenkoppel, een stel twintigers, gisteren om 9 uur verwacht bij de onderzoeksrechter in het Leuvense justititiepaleis. Omdat er nergens parkeerplek was en een vrachtwagen bovendien de toegang naar het binnenplein versperde, lieten de inspecteurs hun dienstvoertuigen op een bewonersparking achter net voor het gebouw. Een parkeerwachter was onverbiddelijk en rolde meteen twee retributies van 27,5 euro uit zijn machientje.





Maar dat was niet naar de zin van korpschef Luc Liboton van politiezone Hageland. "Wij zullen die retributies aanvechten bij de stad Leuven. Op dinsdag zijn er veel voorleidingen en staat alles daar vol. We hebben dan ook geen tijd om rond te rijden met die gevangenen op de achterbank. Als we die retributie toch moeten betalen, zal de zone dat voor haar rekening nemen. Het gaat hier om een uitzonderlijke reden", aldus de korpschef, die in het verleden al dezelfde situatie meemaakte.





Parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC) zal de betwisting bekijken en overleg plegen met de stad Leuven. "Vermoedelijk gaat het hier om een overijverige parkeerwachter. Met de meeste steden hebben wij afspraken dat politievoertuigen, brandweerwagens en ambulances niet opgeschreven worden. Het stadsbestuur heeft die vrijheid om te zeggen welke voertuigen wel en niet in aanmerking komen. In dit geval zal het gezonde verstand moeten primeren", suggereert Peter Lamens van OPC.





Niet eerste keer

Burgemeester Louis Tobback verwijst naar de financieel beheerder van de stad. "Als men de goede gang van zaken volgt, zal die de korpschef raadplegen voor overleg. Normaal rijdt men met gevangenen het gebouw binnen tenzij ze natuurlijk kunnen bewijzen dat er geen andere mogelijkheid was." Het is niet de eerste maal dat parkeerwachters zich laten gaan. Een jaar geleden kwam een tachtiger lelijk ten val aan de trappen van het gerechtshof. Toen zijn echtgenote haar wagen verliet om haar man te helpen, moest ze bij haar terugkomst eveneens een retributie vinden achter haar ruitenwisser. Die werd uiteindelijk wel kwijtgescholden.





Het dievenkoppel blijft ondertussen aangehouden en verschijnt eerstdaags voor de raadkamer. De twee werden zondag gearresteerd aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Ze werden bij elektroketen Krëfel herkend op camerabeelden als daders van winkeldiefstallen elders in het land. In afwachting van hun verhoor bij de onderzoeksrechter werden ze opgesloten in een politiecel in Diest. Daar werd de vrouw van het koppel maandagavond een eerste keer onwel. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis en kreeg al die tijd bewaking tot ze ontslagen werd. Toen ze gisterochtend bij de onderzoeksrechter te horen kreeg dat ze in de cel moest blijven, werd de vrouw opnieuw onwel of zo leek het toch.





Een ambulance bracht de twintiger van het gerechtsgebouw terug naar het ziekenhuis. Van daar ging het naar de gevangenis in afwachting van haar verschijning voor de raadkamer.