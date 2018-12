Afvalbeleid Tielt-Winge scoort beter dan gemiddeld Slechts 87 kg afval per inwoner Kristien Bollen

20 december 2018

09u28

In de voorbije zes jaar werd het restafval in Tielt-Winge iets meer dan 10% duurder voor de bevolking. Wie vrijwillig mee doet met de roze zak bespaart daarentegen wel € 2,- per afvalzak en ook de blauwe zak daalde in prijs van € 0,25 naar € 0,15. Gevolg: Tielt-Winge behaalt nu al de toekomstige doelstellingen en scoort beter dan de gemiddelde gemeente in onze regio, die sowieso al tot de wereldtop behoort. EcoWerf-voorzitter Rudi Beeken : “Volgens recente officiële cijfers van Ovam, bedraagt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval voor gans Vlaanderen in 2017 zo’n 3 miljoen ton of omgerekend 469 kg/inwoner”, zo stelt de liberale voorzitter. “Dat is maar liefst 18,6 kg/inwoner minder dan in 2016. 69% van het afval of 323 kg/inwoner wordt selectief ingezameld. 145 kg/inwoner is ingezameld restafval dat thermisch wordt verwerkt met energierecuperatie.”.

De regio Oost-Brabant scoort met 92 kg/inwoner restafval bijzonder goed, heeft het minste afval per inwoner en staat daarmee aan de top in Vlaanderen. In 2013 bedroeg de hoeveelheid restafval voor de regio nog 117 kg/inwoner per jaar, in 2016 bedroeg de hoeveelheid nog 102 kg/inwoner per jaar. Daarmee scoort EcoWerf ver onder de richtwaarde van 110 kg/inwoner per jaar, die voor de regio werd opgelegd in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2016-2022.

Van de totale ingezamelde hoeveelheid van 166.000 ton of 389 kg/inwoner werd in de regio van EcoWerf zo’n 74% selectief ingezameld. Dat gaat dan naar hergebruik, compostering of recyclage. Ook hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 69%.

In Tielt-Winge zakte de hoeveelheid restafval tussen 2013 en 2017 dankzij het gemeentelijke beleid van 125 naar 87 kilogram per inwoner, terwijl de doelstelling voor 2022, 99 kg per inwoner is.