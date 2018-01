60-jarigen houden geslaagde reünie 02u29 0 Foto Bollen

In Tielt-Winge kwamen maar liefst achtenveertig 60-jarigen bij elkaar. Het gaat om diegenen die geboren zijn in Winge in 1957, of er school liepen in één van de 3 lagere scholen. Sinds het 6de leerjaar waren hun wegen uiteengegaan, maar na een intense zoektocht hebben de organisatoren, op één persoon na, iedereen terug gevonden.





Dringend tijd dus om eens samen te komen. Voor de meesten onder hen was het maar liefst 48 jaar geleden dat ze elkaar weerzagen. Al snel werden vele verhalen en herinneringen bovengehaald. Een heugelijke dag. Waarop men nu heeft afgesproken om niet nog eens zolang te wachten om mekaar te ontmoeten. Mogelijk wordt dit het begin van een jaarlijkse reünie.











(KBG)