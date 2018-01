18 maanden cel voor sjoemelaar 02u38 0

Een 36-jarige man uit Tielt-Winge is veroordeeld tot 18 maanden cel en 600 euro boete voor valsheid in geschrifte, valse stukken, informaticafraude, oplichting en het verduisteren van geld. Thomas V. startte zo'n 10 jaar geleden een eenmanszaak voor het verkopen en herstellen van computers en consultancy. Een tweede onderneming die hij oprichtte, ging al na een jaar failliet. Toen de dertiger in financiële problemen geraakte, ging hij bij verschillende personen kortlopende leningen aan en beloofde 20 procent rente. De meesten werden nooit terugbetaald en in sommige gevallen maakte V. valse documenten aan om betalingsbewijzen te staven. Hij vervalste ook de handtekening van zijn partner om een lening van 60.000 euro te verkrijgen. Bij een ander slachtoffer leende hij zo'n 108.000 euro. In totaal zijn er een 8-tal gedupeerden. Het bedrog loopt in de tienduizenden euro's. "Hij heeft het vertrouwen van verschillende vrienden en kennissen ernstig geschaad", merkte de rechter op in het vonnis. Hij gaf V. 18 maanden cel en 600 euro boete. De straf is volledig met uitstel als de man een leerstraf 'slachtoffer in beeld' volgt en op regelmatige basis de slachtoffers vergoedt. (KAR)