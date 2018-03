"Zelfs mannen durven zich nu laten behandelen" PIJNLOOS ONTHAREN MET SUIKER IS NIEUWE TREND TOM VAN DE WEYER

08 maart 2018

02u34 0 Tielt-Winge Gedaan met brullen en rode schroeiplekken als de strip wax wordt weggetrokken. Ontharen met suiker is de nieuwe trend in wellnesswereld. Schoonheidsspecialiste Sarah Cloots (22) ziet zelfs de helft meer klanten in haar salon. "Suiker doet geen pijn. Zelfs mannen durven zich nu laten behandelen", lacht Sarah.

Drie jaar geleden opende Sarah haar schoonheidsinstituut op de bovenverdieping van het ouderlijk huis.





"Een van mijn klanten sprak over Hilde Laenen, een vertegenwoordigster die bezig was Royx Pro in de markt zetten, een nieuw Pools merk van suikerpasta. Hilde is bij mij thuis geweest en heeft als demonstratie mijn benen onthaard met de pasta. Ik was meteen overtuigd van de efficiëntie. De pasta bevat bovendien geen synthetische componenten. Hij is biologisch afbreekbaar en gaat na gebruik de groene bak in."





100 salons in België

"Suikerbehandelingen bestaan al langer, maar waren vroeger veel duurder omdat consulenten hun suikerpasta nog zelf maakten. Tegenwoordig mag dit niet meer, omwille van de strenge normen", zegt Sarah. "Sinds de Poolse pasta op de markt kwam, is er een hype van ontharen bezig. In België zijn er zo'n 100 salons die alleen nog met suiker ontharen. Hier in de regio zijn er voorlopig enkel een paar salons in het Aarschotse."





"De klassieke hars is heel plakkerig. Je moet het verwarmen tot 40 graden, wat op een gevoelige huid al dicht bij verbranding komt. Suikerpasta is veel kneedbaarder", legt Sarah uit. "Hij zet zich vast rond de haren en breekt ze niet af als je de suiker wegtrekt."





"Na de behandeling hebben klanten minder last van ingegroeide haartjes en irritatie. Je houdt er een zijdezachte huid aan over. De haarstructuur verfijnt, waardoor de groei vermindert. Vooral klanten met een tere huid, allergieën of spataders durven zich nu makkelijker laten behandelen."





Vrijwel pijnloos

Inneke uit Houwaart is vaste klant in het salon en merkt het verschil.





"Het is vrijwel pijnloos. Toen ik mij nog met hars liet behandelen ging ik altijd buiten met vuurrode benen."





Door de goede respons van de klanten is Sarah volledig overgeschakeld van hars naar suiker als ontharingsmiddel. Voorbije zondag kreeg ze tijdens de vakmeeting 'Sweet Sunday' in Westerlo de award voor '100% suikersalon'.





Sarah is medisch voetverzorgster en doet ook manicure.





"Van alle behandelingen die ik doe was 20% ontharing, maar dat is al opgelopen tot de helft. Vooral in de zomer komen vrouwen om hun benen en de bikinilijn te laten bijwerken. Ook mannen vinden hun weg steeds meer naar het schoonheidssalon. Zo'n 40% van mijn klanten zijn tegenwoordig mannen. Waar ze vroeger vooral kwamen met zere voeten door hun werkschoenen, laten ze nu al eens hun rug en wenkbrauwen onder handen nemen."





Info op www.salonsarah.be.