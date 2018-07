"Ze krijgen hem niet klein" BURGEMEESTER START CROWDFUNDING VOOR VLOOYBERGTOREN NA VANDALISME TOM VAN DE WEYER KRISTIEN BOLLEN

03 juli 2018

02u38 0 Tielt-Winge Het topje van de beschadigde Vlooybergtoren wordt vernieuwd en zelfs een stukje hoger. "Ze krijgen hem niet klein", aldus burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "De brandverzekering betaalt de geleden schade, maar wij beginnen een crowfunding. De inwoners mogen bijdragen aan het nieuwe uitkijkplatform."

De zwevende trap van 11 meter hoog is een populaire toeristische attractie en uitkijkpost over het Hageland. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd hij zwaar toegetakeld door vandalen. Met strobalen en benzine staken ze een vuur aan, dat tot een ontploffing leidde. Een deel van de bekleding uit cortenstaal werd meters ver geblazen. "Over de precieze schade durf ik nog geen raming maken, maar ze loopt in de tienduizenden euro's. De verlichting en de relingen zijn geheel verwoest", aldus Beeken.





Ontwerper Yves Willems maakt de balans op. "De top van de toren, waar de brand werd gesticht, moet vervangen worden. Door het vuur en de explosie is de oostelijke trillingsdemper beschadigd van het bovenste deel van de trap. De constructie kan dus geen bezoekers meer dragen."





Hele zomer afgesloten

Bouwtechnisch is het mogelijk om het nieuwe platform een stukje langer te maken, tot anderhalve meter. Deze mogelijkheid wil burgemeester Beeken aangrijpen. "Morgenochtend (vandaag, red.) komt het schepencollege in spoed bijeen. Ik dien een voorstel in om een crowdfunding te beginnen. De bevolking kan bijdragen aan de bouw van dat extra stukje. De kracht van onze gemeenschap is groter dan de zotternij van enkelingen die de boel op stelten zetten", aldus Beeken. "De toren zal pas over enkele maanden hersteld zijn, vermits hij hersteld wordt via een openbare aanbesteding. De hele zomer wordt hij afgesloten voor publiek. Er is geen instortingsgevaar", aldus Beeken.





Het parket is ter plaatse geweest. De politiezone Hageland kreeg tientallen bruikbare tips van buurtbewoners.





Op voorhand al op Wikipedia

"De mensen zijn er enorm mee begaan", zegt korpschef Luc Liboton. "Een spoor naar de daders is er nog niet, maar we kregen concrete beschrijvingen en zelfs namen. We onderzoeken ook ip-adressen. Op Wikipedia stond die nacht al beschreven wat er gebeurd was, nog voor de brandweer arriveerde. Enkel de daders kunnen dit geweten hebben."