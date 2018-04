"Ze hebben alarm 'netjes' ontweken" DIEVEN STELEN KLEIN FORTUIN AAN LENZEN IN SELECTION CLIX TOM VAN DE WEYER

06 april 2018

02u32 0 Tielt-Winge Dieven hebben voor 20.000 euro aan cameralenzen gestolen uit elektrohandel Selection Clix, langs de Leuvensesteenweg. De daders braken binnen via het dak en wisten perfect hoe ze de detectoren moesten ontwijken.

De inbraak moet gepleegd zijn in de nacht van zondag op maandag, rond 2 uur. "De daders hebben op een nabijgelegen bouwwerf eerst een ladder gestolen", aldus zaakvoerder Hendrik Leeman, die de winkel in 2011 overnam van zijn ouders. "Die hebben ze gebruikt om op het dak van ons gebouw te geraken. Daar hebben ze dakpannen losgemaakt, waarna ze de zolderruimte konden bereiken. En daar hebben ze dan vloerbedekking en planken losgesneden en -gezaagd. Via een elektriciteitskabel konden ze zich ten slotte tot in de opslagruimte laten zakken."





In die opslagruimte vonden de dieven waar ze voor gekomen waren: 26 cameralenzen voor professionele fototoestellen. Sommige exemplaren hebben een prijskaartje van zo maar even 2.000 euro. Voorts namen de daders ook zes tablets en vijf smartphones mee. Opvallend genoeg waren dat niet de meest recente modellen.





"Mijn ouders, die boven de winkel wonen, hebben maandagochtend de schade aan het dak vastgesteld", vervolgt Leeman. "Maar zij hebben niets van de inbraak gemerkt. Vijftien jaar geleden hebben we onze eerste en tot dan enige inbraak meegemaakt. Toen forceerden de daders onze glazen voordeur. In de nasleep van die inbraak hebben we stalen rolluiken geïnstalleerd en in de zaak zelf hangen ook camera's en sensoren. Als ze de winkel betreden hadden, dan zou het alarm meteen in werking getreden zijn."





Extra detectoren

De daders werden ook niet gefilmd. "Het Delhaize-filiaal naast onze winkel is uitgerust met buitencamera's, maar op die beelden is niemand te zien. De daders moeten dus via de struiken achter de zaak gekomen zijn. Dat wijst toch op een zekere voorkennis. Ze wisten ook precies waar ze moesten zijn om het alarm te omzeilen. Ik heb inmiddels maatregelen getroffen in de vorm van extra detectoren. En de opening in het dak is uiteraard weer dichtgetimmerd."





Inbreken via het dak wordt almaar populairder nu de winkels zelf steeds beter beveiligd worden. "Op het Gouden Kruispunt, hier in de buurt, was er vorige week nog een poging om een winkel via het dak binnen te dringen", zegt Leeman nog. De politie vermoedt intussen dat de inbrekers in Selection Clix ook verantwoordelijk waren voor een diefstal op 25 maart in een Proximuswinkel in Tienen. Ook daar drongen ze via het dak de opslagruimte binnen.