“Waarom bemoeit Beeken zich met CommScope?” Vakbondsafgevaardige boos om tweet van Tielt-Wingse burgemeester Tom Van de Weyer

14 februari 2019

17u34 0 Tielt-Winge Een opmerking van burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) over de staking bij CommScope in Kessel-Lo is in het verkeerde keelgat geschoten bij de vakbondssecretaris van ACV-CSC Metea. Leen Vanderhulst schreef een open brief naar de Beeken. “Weet u soms iets meer over de toekomst van ons bedrijf?”

“Niemand zou schrikken als dit bedrijf morgen besluit om zich elders te vestigen. Het is nochtans een belangrijke werkgever in de regio”. Dit tweette Beeken woensdag, naar aanleiding van een reportage op ROB-tv. Daarin was het stakerspiket te zien bij CommScope.

Vanderhulst is vakbondsafgevaardige in het bedrijf. Ze voelde zich geïntimideerd door de tweet. “Waarom bemoeit de burgemeester van Tielt-Winge zich met ons? Hij insinueert dat ons bedrijf in Kessel-Lo moet verdwijnen. Dit verontrust ons zeer. Heeft hij hier soms connecties? Liever vernemen wij zoiets binnen de vakbond en niet van een politicus uit een andere gemeente.”

“Ik stuurde die tweet de wereld in uit bezorgdheid, maar ook als kritiek”, verduidelijkt Beeken. “Heel wat mensen uit Tielt-Winge werken bij CommScope. Ook zij zullen de klos zijn als de Amerikaanse baas morgen in een vingerknip beslist om Kessel-Lo te verhuizen naar een andere land. Als ik voorbij het bedrijf rijd, zie ik geregeld stakerspiketten. Blijft het daar wel goed gaan, vraag ik me af. Als die dame zich geïntimideerd voelt is mijn tweet geslaagd. De vakbondsmensen moeten maar eens bedenken hoe vaak ze nog kunnen staken voor ze in eigen voet schieten. De open brief van Vanderhulst heb ik niet ontvangen. Op mijn tweet kwam wel een reactie van iemand die zei dat de vestiging sluit in 2020. Zelf heb ik hierover geen informatie.”