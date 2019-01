‘t Theatertje speelt ‘Familiegeheimen’ Tom Van de Weyer

08 januari 2019

Toneelvereniging ’t Theatertje speelt ‘Familiegeheimen’, een stuk van Eric Assous in zaal ’t Jongensschool in de Blerebergstraat 4. De zes spelers zijn vier maanden bezig geweest met voorbereidingen en repetities. De regie is in handen van Erni Van Uytven. “Medewerkers en nieuw podiumtalent zijn overigens meer dan welkom”, klinkt het.

De speeldata zijn vrijdag 18 januari, zaterdag 19 januari, zaterdag 26 januari, telkens om 20 uur en op zondag 27 januari om 15 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro (aan de kassa 9 euro) en zijn verkrijgbara via 016 63 14 41 of twtheatertje@gmail.com.