"Stijladvies geven gaat even goed als pikdorsen" MODESTYLISTE ORGANISEERT BOERDERIJFEESTJES IN WEEKENDS TOM VAN DE WEYER

10 juli 2018

02u25 0 Tielt-Winge Boerendochter Cindy Vancauwenbergh (25) is modestyliste, maar steekt nog een handje toe in de Quina Hoeve van haar ouders. In de weekends houdt ze feestjes voor kinderen. "Er is geen zaligere plek om vakantie te vieren. De kinderen ontdekken bovendien waar ons eten vandaan komt."

Cindy en haar zus Cathy groeiden op in het bedrijf van hun ouders. De boerderij heeft 800 vleesvarkens en verbouwt tarwe, gerst, bieten en maïs. "Als kind werkte ik flink mee, ook al had ik bijzondere interesse in mode. Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd, maar mijn job in de marketing gaf me geen voldoening. Daarna volgde ik een cursus styling in de Blush Academy in Hasselt. Intussen geef ik er les en ben ook zelfstandig styliste. Ik geef aan klanten stijl- kleur- en kledingadvies. Voor modezaak La Bottega doe ik de aankopen. Ook al is de modewereld mijn terrein, op de drukke momenten rol ik de mouwen nog op in de boerderij, zoals nu met het pikdorsen. De tarwe wordt dit jaar vroeg geoogst."





De Quina Hoeve dankt haar naam aan een jong veulen dat de lieveling is van de familie Vancauwenbergh. Met steun van de provincie ontvangen ze groepen, gezinnen en klassen voor rondleidingen. "We laten de mensen weer kennismaken met de boerenstiel en het platteland. Binnenkort openen we ook een zaal voor feesten en vergaderingen."





Mooiste vakanties

In het weekend geeft Cindy boerderijfeestjes voor 5- tot 12-jarigen. "We denken terug aan onze eigen verjaardagsfeestjes toen wij klein waren. Klasgenootjes kwamen hier spelen. Het waren de beste dagen van het jaar, met touwtrekken en ravotten, veel origineler dan ergens naar een speeltuin gaan. Mijn mooiste vakanties heb ik hier beleefd."





"Mijn zus Cathy en ik werkten het idee uit. We presenteren geen pretpark of een museum, maar een echt landbouwbedrijf met de middelen die er zijn. We laten de kinderen zien waar het varkensvlees op ons bord vandaan komt, hoe boer Jan het land bewerkt. Ze mogen mee de dieren voederen. Aan het eind kunnen de kinderen zich uitleven in ons parcours van strobalen en krijgen ze een pannenkoek of hoeve-ijsje van moeder Carine."





"Je merkt verschil tussen de kinderen die uit de stad komen of uit een landelijke omgeving. Die laatste herkennen meteen de types landbouwvoertuigen. Voor kinderen uit de stad is alles nieuw. Sommige geloven dat chocolademelk van een bruine koe komt. Velen vonden het zo leerrijk dat ze nadien nog eens terugkomen, dus moet ik steeds andere spelelementen bedenken om hun aandacht scherp te houden. Van een kind dat al voor de vierde keer terugkwam kreeg ik een mooie tekening. Dan smelt ik."





Meer info: www.dequinahoeve.be.