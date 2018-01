"Startkapitaal van 30.000 euro bijna binnen" OUDE PASTORIJ WORDT TOERISTISCH CENTRUM IN 2019 TOM VAN DE WEYER

02u33 0 Foto Tom Van De Weyer De werkgroep voor de oude pastorij. Tielt-Winge In de zomer van 2019 wordt het nieuw toeristisch centrum ingehuldigd in de oude pastorij van Meensel. "We zijn een crowdfunding begonnen om het startkapitaal van 30.000 euro bij elkaar te krijgen. De subsidies worden eind deze maand vrijgemaakt", zegt Tom Devos van de werkgroep NCPGR-Meensel-Kiezegem '44. "Over enkele weken beginnen we met de werken."

De pastorij van Meensel stond al twee jaar leeg. De renovatie ervan zou Tielt-Winge 400.000 euro gekost hebben, geld dat de gemeente niet voor handen had. De twee verenigingen die de razzia's van augustus 1944 in Meensel-Kiezegem herdenken, zochten een locatie om een gezamenlijk museum over WO II in te richten. "De gemeente bood ons de pastorij aan", zegt Devos.





"Momenteel zijn er nog twee aparte musea. De groep Meensel-Kiezegem '44 heeft in Huize Hageland zijn vredesmuseum. NCPGR heeft zijn tentoonstelling in het ontmoetingscentrum van Meensel-Kiezegem. De inhoud van beide musea wordt mee opgenomen in het nieuwe centrum. De verbouwing van de pastorij zal gedaan worden door vrijwilligers van de fusievereniging NCPGR-Meensel-Kiezegem '44. Zo besparen we 100.000 euro."





De gemeente Tielt-Winge geeft 105.000 euro. "65.000 euro is subsidie van het Leader Project", zegt schepen van Patrimonium Agnes Van de Gaer (Open Vld). De werkgroep rekent eind januari op de goedkeuring van 150.000 euro subsidies van de provincie.





Geen stoffig museum

Het centrum wordt geen stoffig museum met vergeelde foto's. "Er komt een projector die een plattegrond van Meensel-Kiezegem, de gebeurtenissen en het traject van de slachtoffers visualiseert", zegt Devos. "De informatie wordt digitaal en in vier talen aangeboden. Bezoekers kunnen op touchscreens opzoekwerk doen. We zijn bezig het hele archief te digitaliseren. Er komt ook een nabootsing van de barakken in het concentratiekamp van Neuengamme, waar inwoners naartoe gevoerd werden."





De hoofdingang van het centrum komt aan de achterkant van de pastorij. Het grasplein wordt heraangelegd. Ook de kerk van Meensel wordt gebruikt als zaal om grotere groepen te ontvangen. "Het museum zal toeristische dagprogramma's aanbieden, met bijvoorbeeld een lunch bij Fruit Vanhellemont, gecombineerd met een bezoek aan het verzetsmuseum van Jo Peeters in Sint-Joris-Winge, dat WO II in het breed belicht", zegt Devos.





Op de eerste verdieping komen twee tentoonstellingen, één over de carrière van Eddy Merckx en één over de fruitteelt in het Hageland. Op de zoldering komt in een latere fase een seminarieruimte voor 40 personen. Het centrum moet klaar zijn tegen de zomer van 2019, dan wordt de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers gehouden in Meensel. "Het zal dan ook 75 jaar geleden zijn dat het drama zich afspeelde", zegt Devos.





Vorige week is de crowdfunding gestart. 2.600 euro is al verzameld. Schenkingen kunnen vanaf 20 euro. Meer info over de crowdfunding die loopt tot 15 februari op https://www.meensel-kiezegem44.be/ of de vernieuwde website www.museum44.be.