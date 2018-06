"Stadsbestuur liet na om bufferbekkens te bouwen" 09 juni 2018

02u55 0 Tielt-Winge Oppositiepartij CD&V hekelt het beleid van de gemeente in de nasleep van de overstromingen van vorige vrijdag.

"Tegen het einde van de legislatuur planden we drie bufferbekkens nabij de beek De Motte in Tielt. Er zou een sluis komen in de Dorpsstraat, de Heuvelstraat en het Hazenpad. Het stadbestuur onder Beeken heeft nagelaten die werken uit te voeren. Onder meer op die plaatsen langs de Mottebeek is het vorige week misgelopen", aldus Van Denstorme. "Dit bestuur heeft niets gedaan om wateroverlast te voorkomen. Wel zijn er gretig vergunningen verleend aan bouwprojecten. Al dat beton maakt de bodem zwak tegen overstromingen."





Overmacht

"Vrijdag is er 88 liter water per vierkante meter gevallen. Tegen zulke overmacht was niets opgewassen", reageert burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "De bufferwerken in de Heuvelstraat en het Hazenpad hebben wij stilgelegd om de gronden niet te hoeven onteigenen."





In de plaats zijn heel wat andere werken onderweg, al moeten de inwoners van Tielt-Winge nog wat geduld hebben. "Samen met Infrax wordt een erosieplan gemaakt voor de Hazelaarsstraat. We hebben overstromingsbekkens gelegd in de Dag-en Nachtstraat, Walenbos, de Rillaarseweg.





Op de Ralisweg zijn bufferwerken in uitvoering, net als achter 't Jongensschool.





Ondanks protesten van bewoners graven we brede grachten, onder andere langs de Sassenbeek in Sint-Joris-Winge. Bestaande grachten zijn verder uitgegraven tot ze drie keer groter zijn, zoals op de Halensebaan." (VDWT)