"Proef onze 'Four Two' en steun goed doel!" HET 'MOOI ALTERNATIEF' BRENGT EIGEN BIER OP DE MARKT TOM VAN DE WEYER

05 mei 2018

02u49 0 Tielt-Winge Het Mooi Alternatief, hoeve voor wellness en streekproducten, lanceert het eigen bier 'Four Two'. "Per liter gaat er 42 cent naar goede doelen", zegt uitbater Johan Van Crombrugge, die zo de filosofie van zijn zaak trouw blijft. "We willen via onze producten ook iets geven aan wie het minder goed heeft."

"Ik was 29 jaar lang beroepsmilitair en heb missies gedaan van Kosovo tot Somalië", vertelt Johan. "Daar heb ik humanitaire rampen gezien. Die ervaringen vormen ook de achtergrond van mijn engagement." In 2010 openden Johan en zijn vrouw Claudia een schoonheidssalon in de hoeve en inmiddels hebben ze hun activiteiten uitgebreid met een bistro, zelfpluktuin, en een shop met streek- en fairtradeproducten. "We verkopen thee, koekjes, koffie en lokale bieren", klinkt het. "En nu wilde ik ook zelf eens een biertje brouwen."





Johan kreeg de hulp van amateurbrouwer Jan Hagemans en cafébaas Steven Bollion. "Met ons huisgemaakt proefbrouwsel zijn we naar een kleine brouwer in Jandrain-Jandrenouille gegaan, net over de taalgrens", zegt hij. "We hebben er meegeholpen met het vullen van de ketels en het schroten van de mout."





Doordrinker

Het resultaat is de 'Four Two', een biertje met een alcoholpercentage van 4,2. Het bevat twee zeldzame hopsoorten: Citra en Mandaria Bavaria. Het is een bitter biertje geworden, maar toch een 'doordrinker' met een frisheid van citrus in de neus. Vorig weekend kreeg het alvast positieve beoordelingen op de bierbeurs in Haasrode. "De eerste bestellingen zijn al genoteerd. En in de voorbije dagen ging de Four Two ook vlot over de toonbank in de hoeve." Drankenhandelaar Koen Van Dyck uit Tielt-Winge zal het biertje nu verdelen in de gemeente. Je vindt de Four Two ook al in de rekken van de Belgian Beer Shop in Leuven, in bierkroeg Den Hulst in Herselt en het M-Café in Leuven.





Johan selecteerde vier goede doelen die mee van de opbrengst van de Four Two zullen profiteren. In België gaat het om twee vzw's, die respectievelijk kansarmen en kinderen met een zeldzame aangeboren afwijking helpen. Internationaal koos hij voor een stichting die verstoten kinderen in Nigeria opvangt en de rechten van holebi's verdedigt. Hij houdt ook persoonlijk contact met de initiatiefnemers.





Er werd tweeduizend liter Four Two gebrouwen, goed voor zesduizend flesjes. De richtprijs is 2 euro per flesje. "Per liter wordt 42 cent verdeeld onder de vier vzw's", klinkt het nog. "Een peulschil, maar we mogen ambitieus zijn. Het bier doet het nu al goed en er komt een tweede lichting aan. Als we twee hectoliter per jaar produceren, kunnen we 840 euro weggeven. We zijn overigens ook bezig met de ontwikkeling van een tweede biertje, waarmee we het milieu en dierenwelzijn willen steunen."