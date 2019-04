“Orgel in de kerk van Meensel zal op termijn weer klinken” Tom Van de Weyer

15 april 2019

18u36 2 Tielt-Winge Het bestuur van de kerkfabriek van Meensel reageert op de uitlatingen van haar oud-penningmeester Marcel Vande Gaer. Die zei vrijdag in deze krant dat er beter een herbestemming komt voor de kerk van Meensel, in plaats van het orgel te herstellen, dat toch niet meer zou gebruikt worden.

“Het orgel in de Sint-Mattheuskerk werd tot vorig jaar wel degelijk gebruikt. We hebben zelfs twee organisten die het kunnen bespelen”, zegt de kerkfabriek. “Momenteel is het onbespeelbaar door een probleem met de blaasbalg. We hebben een dossier ingediend bij Onroerend Erfgoed om het met spoed te laten herstellen. Voor een volledige opwaardering is echter een nieuw dossier nodig, wat nog lang kan duren. Op termijn hopen we orgellessen te geven in de kerk.”

“We zijn erkentelijk voor de inspanningen die Marcel al die jaren heeft gedaan voor de kerk. Hij heeft nu echter niet meer volledig zicht op de dossiers, waardoor hij onjuistheden vertelt. Zo is voor de restauratie van het orgel wel subsidie mogelijk, hoewel er nog geen kerkenplan is. De kosten worden geschat op 19.000 euro, waarvan de helft gerecupereerd wordt met subsidie.”

“Vanuit het gemeentebestuur horen we dat er te veel geld gaat naar het openhouden van de kerken, voor steeds minder kerkgangers. Anderzijds krijgen we van Erfgoed Vlaanderen de vraag om het gebouw en het orgel te onderhouden. Als kerkfabriek staan we tussen die twee vuren in. Met realistische budgetten proberen we het erfgoed in ere te houden, zonder dat de gemeente veel hoeft tussen te komen.”

“Wellicht zullen de zes parochies in Tielt-Winge fusioneren. Er zal dan één kerkfabriek zijn, en hopelijk ook een duidelijk kerkenbeleidsplan dat is doorgesproken met alle betrokken partijen. Intussen moeten we de kerkelijke gemeenschap in Tielt-Winge de tijd geven om nieuwe structuren te vinden en de parochies bij elkaar te brengen. Diaken Luc Claeys levert hierin belangrijk werk, samen met vele vrijwilligers.”