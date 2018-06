"Mijn levenswerk naar de vaantjes" DUIVENTIL NATIONAAL KAMPIOEN IN AS GELEGD: HONDERDEN DIERTJES LATEN HET LEVEN VANESSA DEKEYZER

25 juni 2018

02u23 0 Tielt-Winge In de Heuvelstraat in Tielt-Winge heeft een zware brand de duiventil van nationaal kampioen Jef Vanwinkel (63) in de as gelegd. Enkele honderden duiven lieten het leven. De rest van de 1.500 vogels kon grotendeels ontsnappen, maar viel plots zonder thuis. Het verlies bedraagt tienduizenden euro's.

Rond 4.30 uur werd Liliane Sterckx, de echtgenote van Jef, plots gewekt door een sissend geluid. "Toen ik uit het raam keek, zag ik dat de hoek van de duiventil in brand stond. Jef en ik zijn daarop meteen naar buiten gerend, waar al enkele buren klaarstonden om te helpen blussen. De brandweer was intussen ook verwittigd. Met de tuinslang zijn we in eerste instantie het vuur te lijf gegaan, terwijl Jef probeerde om zoveel mogelijk duiven te redden. Maar het was vechten tegen de bierkaai. Door het kurkdroge hout van de koten kon het vuur zich zeer snel verspreiden. Ook de brandweer kon nog weinig redden."





Nadat het vuur geblust was, werd de ravage duidelijk zichtbaar. "Samen met een vriend heb ik enkele jaren geleden nog een stuk duivenhok bijgebouwd. Zeventig dagen en nachten heb ik daaraan gewerkt. Allemaal werk voor niets", zegt Jef. "Maar het ergste is dat ik veel duiven verloren ben in de brand en dat er daarnaast nog veel gaan vliegen zijn. Zij zijn op zoek naar hun thuis, dat er niet meer is."





Samen met vrienden en familie begon een strijdvaardige Jef gisterochtend meteen aan de bouw van een voorlopig hok, in de hoop daar zoveel mogelijk duiven op te vangen. "We roepen de omwonenden ook op om verloren duiven, die bij hen stranden, terug naar de Heuvelstraat 39 te brengen. Ik zou hen daar zeer dankbaar voor zijn."





Tienduizenden euro 's

Jef kon met gevaar voor eigen leven toch enkele tientallen duiven redden en onderbrengen in de resterende koten. "Gelukkig is het hok met de duiven van mijn kleinzoon Tristan bewaard en ook de helft van de kwekers, die vooraan het domein onderdak hebben, is gered. Het zal niet van vandaag op morgen zijn dat ik 35 jaar levenswerk zomaar weer heropgebouwd heb, maar ik laat de moed niet zakken!"





De duiven van Jef staan al jaren bekend voor hun topprestaties met gouden medailles op Olympiades, nationale en provinciale wedstrijden. Dat maakt zijn vogels ook in trek bij de Chinezen. "Een ronde duiven was klaar voor vertrek naar China. Helaas. Wij kunnen voorlopig ook zelf niet meer spelen, want de oude duiven zijn bijna allemaal dood. Een bedrag op het verlies kunnen we niet meteen plakken. Ik schat enkele tienduizenden euro's. En dan is de vraag of we wat zullen recupereren, want de duiven waren niet verzekerd."





Labo en parket kwamen ter plaatse voor onderzoek. "We weten niet wat het kan zijn", zegt Liliane.





"Voor we gingen slapen, zijn we nog naar de til geweest en was er niets aan de hand. Kwaad opzet durven we niet meteen uitsluiten. Jef is lossingsverantwoordelijke, die de controles in goede banen leidt. Vorig jaar hebben we nog bedreigingen aan ons adres gekregen. Je weet dus maar nooit."