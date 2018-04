"Mij moet je nemen zoals ik ben: eerlijk tot het einde" De stem achter 'Boxing stars' viert binnenkort ook dertig jaar 'in de muziek' BART MERTENS

14 april 2018

02u22 0 Tielt-Winge Dertig jaar staat hij intussen al als zanger op de planken, en dat viert hij eind dit jaar met een groot concert. Maar voor het zover is, kunnen de fans van Sergio genieten van zijn unieke stemgeluid in het VTM-programma Boxing Stars. Als voormalig bokser kondigt hij er met kennis van zaken de kampen tussen BV's aan. "Maar zelf in de ring stappen? Nee, bedankt. Dat heb ik al genoeg gedaan."

'Master of ceremony' in een boks-programma. Op je lijf geschreven, lijkt me?

"Wel, ik heb in mijn leven al enkele bokswedstrijden gepresenteerd én ik heb zelf ervaring in de ring. Ik ben nog drie jaar lang bokser op competitieniveau geweest. Drie kampen gevochten: één overwinning en twee keer verloren op punten. Ik weet dus waarover ik spreek in Boxing Stars. En bovendien heeft moeder natuur me een krachtige stem gegeven om de boksers aan te kondigen."





Had je toch niet liever zelf in de ring gestaan?

"Nee, bedankt. Het leuke aan Boxing Stars is dat er geen scenario gevolgd wordt. Wat je te zien krijgt, is echt. Het is afzien, geloof me. Boksen in de ring is heel wat anders dan een straatgevecht waarbij je twee 'kroketten' uitdeelt en daarmee afgelopen. Ik moet mezelf ook niets meer wijsmaken. Ik ben intussen 52 jaar en bijna elk bot in mijn lichaam heb ik ooit al eens gebroken. Pas op, ze hebben me wel gevraagd of ik in de ring wou boksen, maar ik heb vriendelijk bedankt. Trouwens, als ik toegezegd zou hebben, dan zou er weer een periode gevolgd zijn zonder sigaretten, alcohol en vettig eten. Ook dat zag ik niet zitten."





Is Boxing Stars voor jou de langverwachte comeback op televisie?

"Ik zie het zo niet. Eigenlijk ben ik nooit weggeweest, maar het is wel al van 2009 of zo geleden dat ik nog een eigen programma gepresenteerd heb. Mis ik het? In het begin wel. Iedereen heeft het succes van Fata Morgana onthouden, maar er was veel meer. Tien jaar lang heb ik in primetime televisie gemaakt. Op een gegeven moment liepen er tegelijk drie programma's op drie verschillende zenders. Persoonlijk heb ik de beste herinneringen aan 'Kaviaar met pruimen'. Proeven van de goede dingen des levens... Ook dat was op mijn lijf geschreven. Ik was een beetje de Tom Waes van mijn tijd, maar dan wel minder prestatiegericht en vol humor en kwinkslagen."





Van Tripties tot Ranking The Stars: je hebt toch één en ander beleefd in je carrière?

"Veel meegemaakt en veel uitgestoken. Ik heb heel wat wereldsterren mogen ontmoeten: Michael Jackson, Tom Jones,... De mensen zeggen dan vaak: 'Jaja, het zal wel zijn Serge'. Maar het was ook echt zo. Ik probeerde er altijd iets plezant van te maken voor de kijkers. Ik herinner me dat ik naar het Koninklijk Paleis ging om de koning te ontmoeten - zonder uitnodiging, uiteraard. Tot mijn verbazing ben ik binnen geraakt, maar toen liep het mis. Eenmaal op straat gegooid, bleef ik aan de poort staan om het nog een beetje uit te hangen. En plots werd ik vastgeketend door de politie. Kon ik het weten dat koningin Beatrix zou arriveren... Urenlang heb ik aan die poort gehangen."





De gouden televisiejaren liggen achter je, maar je grote liefde - muziek - ben je wel altijd trouw gebleven. Waar blijft die eerste Nederlandstalige plaat?

"Muziek is mijn leven en die Nederlandstalige plaat komt eind augustus uit. Nederlandstalige muziek maken is niet zo simpel. Maar het zal me niet tegenhouden om een heel gevarieerd album op de mensen los te laten. Soms probeer ik ook een boodschap mee te geven in een nummer. Zo heb ik een lied gemaakt over de 'slijmerij' in de business, en bij uitbreiding de hele wereld. Ik zing letterlijk: 'Ze heffen glazen met de bazen voor een plek aan de top'. Daar zal wellicht reactie op komen, maar ik trek me dat allemaal niet aan. Sergio moet je nemen zoals hij is, en dat is eerlijk tot het einde."





Dertig jaar op de planken, intussen. Komen er grote feestelijkheden aan?

"Ik ben van plan om een groot concert te geven, maar dat zal niet in het Sportpaleis zijn. Eerlijk gezegd: ik leef ook te graag op mijn manier om te dromen van Clouseau-achtige toestanden. Belangrijker is dat het grote concert eind dit jaar een soort wereldreis wordt doorheen mijn muzikale carrière. De zaal zal gevuld zijn met jonge mensen, maar ook met gepensioneerden. Zo wil ik het ook, want ik maak muziek voor alle mensen. Daar heb ik geen Sportpaleis voor nodig. Trouwens, ik heb met Touch of Joy ook wel enkele zotte dingen meegemaakt. In Roemenië gooide ik eens een T-shirt uit het raam van mijn hotelkamer naar een groep fans. Twintig seconden later bleef er enkel draad over. Om maar te zeggen: het Sportpaleis is ook maar het Sportpaleis. Wat echt telt, is de muziek maken die je echt wil maken."





Slotvraag: de Leuvense Laura Groeseneken gaat als Sennek naar het Eurovisiesongfestival. Heb jij als ex-deelnemer tips voor haar?

"De enige goede raad die ik haar kan geven, is geen goede raad vragen aan anderen. Je moet net tegen de stroom ingaan. Toen ik in 2002 deelnam, was ik het gedoe rond mijn kop zo beu, dat ik doodop was op het moment dat je er echt moet staan. Voor mij is het festival een breed uitgevallen versie van Tien Om Te Zien. Ik ben uiteindelijk dertiende geworden, maar net zo goed was ik derde of laatste geëindigd. Sommige mensen zagen me graag met mijn smoel tegen de muur lopen, maar dat heb ik me nooit aangetrokken. Mijn goede raad aan Laura? Doe vierkant je goesting!"