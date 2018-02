"Ik las in krant over zijn dubbelleven" ECHTGENOTE WIST NIET DAT MAN NIEUW LEVEN MET TRUIENSE PLANDE BIRGER VANDAEL

24 februari 2018

02u58 0 Tielt-Winge In de correctionele rechtbank van Hasselt vond gisteren het getuigenverhoor plaats in het proces van Jan R. (54) uit Tielt-Winge. Hij staat terecht voor de moord op Mia Verschueren (52), de Truiense vrouw waarmee hij jaren een relatie had. De man leidde een dubbelleven en hield de romance al die tijd verborgen voor zijn vrouw. "Ik wist niet dat hij tot zoiets in staat was", stelde de intussen ex-echtgenote van de beklaagde.

Jan en zijn vrouw leken een typisch Vlaamse koppel te zijn. "We waren bijna 24 jaar getrouwd. Het was een goede relatie, al hadden we zoals elk koppel ups en downs. Drie jaar voor de feiten zei hij wel: ik weet niet of ik nog voldoende van jou hou. Daarop hebben we meer ons best gedaan. Op de cruciale momenten, zoals het overlijden van mijn vader, was hij er voor mij. Jan was een zachtaardige, lieve en vriendelijke man. Hij hielp de mensen graag. Ik bezoek hem nog wel eens met zijn zus. Dan spreken we over de jongens, over hoe het met ons gaat, over een vakantie in Kreta", vertelde de vrouw.





Meerdere avontuurtjes

Het dubbelleven ging dus volledig aan de vijftiger uit Tielt-Winge voorbij. "Pas toen de politie aan de deur stond voor een huiszoeking, vernam ik dat hij een buitenechtelijke relatie had. De rest moest ik in de krant lezen." De man had zelf avontuurtjes met meerdere vrouwen. "Heeft u daar een uitleg voor?", vroeg openbaar aanklager Patrick Boyen. "Ik kan geloven dat seks de oorzaak was, maar er is sprake van uitstapjes met die vrouwen, dus het was wel wat meer dan dat", antwoordde ze.





Enkele kilometers verderop in Sint-Truiden woonde de alleenstaande Mia Verschueren die enorm uitkeek om een nieuw leven met Jan op te bouwen. "Een jaar of drie à vier voor de feiten vertelde mama mij dat ze een man had leren kennen", opende de dertigjarige zoon van Mia. "Zelf ontmoette ik Jan ook en ik bouwde een goede band met hem op. Het was de bedoeling dat hij bij haar zou komen wonen. Dat werd altijd uitgesteld, terwijl zij er enorm naar uitkeek. Telkens was dat een teleurstelling voor haar, want ze zag hem graag en bleef ondanks zijn verhaaltjes geloven dat hij écht de stap zou zetten", aldus de Leuvenaar.





Ongeval

Op 17 februari 2015 was de 'grote dag' aangebroken waarop Jan bij Mia zou intrekken. "In de vooravond belde mijn moeder me. Ze was bij Jan, maar ze klonk droevig. Er was al een woordenwisseling geweest. Jan had het ook moeilijk omwille van zijn kinderen." Een dag later werd de zoon gewekt door de politie met het bericht dat zijn moeder was omgekomen in een brand. "Ik had via Messenger nog contact met Jan. Hij stelde dat alles nog in orde was toen hij mijn moeder verliet. Ik dacht toen dat het een ongeval was..."





Al snel werd duidelijk dat zijn moeder niet door de brand was overleden. De wetsdokter vond op haar lichaam geen tekens van rookvergiftiging, wel stelde hij verwondingen op haar achterhoofd vast. Die wezen op een gewelddadig overlijden. Er lag ook een kapotte wijnfles in de woning. De vrouw zou minstens twee klappen hebben moeten incasseren en overleed aan bloedingen.





Rookmelder

Op 16 maart volgen het verhoor van beklaagde en de pleidooien. Toxicoloog Jan Tytgat haalde reeds aan dat bij zowel Jan als Mia dezelfde toxische stoffen werden gevonden. Mogelijk wilde Mia haar minnaar met kalmeringspillen bij haar houden. Een punt dat door de verdediging zal worden gebruikt. Ook de rookmelder in het appartement speelt een belangrijke rol. Er wordt vermoed dat deze niet naar behoren werkte, terwijl Mia volgens haar zoon "meer dan een pietje precies" was. Dat zou dan weer in de richting van voorbedachtheid wijzen, een punt dat bij de burgerlijke partij wellicht zal worden aangehaald.