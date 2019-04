“Het orgel van Sint-Mattheus restaureren? geef ons liever een kerkenplan” Tom Van de Weyer

12 april 2019

16u48 2 Tielt-Winge Onroerend Erfgoed vraagt de kerkfabriek om het orgel te restaureren in de Sint-Mattheuskerk van Meensel. “Dit gaat een brug te ver”, zegt Marcel Vande Gaer (75), ontslagnemend penningmeester van de kerkfabriek. “Dat orgel wordt toch niet meer gebruikt. Geef ons liever een kerkenplan en een herbestemming voor de kerk.”

“42 jaar heb ik mijn hart en ziel gelegd in deze kerk”, zegt Vande Gaer. “Met eigen middelen hebben we ze toegankelijk gehouden en hersteld waar nodig. Onlangs kregen we een aangetekende brief van Onroerend Erfgoed. Daarin stond dat de kerkfabriek Sint-Mattheus verplicht zorg moet dragen voor het orgel. De kerk is immers geklasseerd als dorpsgezicht.”

“Wij hadden in 2002 al het initiatief genomen om het orgel te repareren. De blaasbalg moet vervangen worden en twee pijpen zijn scheefgezakt. De kosten werden geraamd op 450.000 euro. Toenmalig pastoor Vrancken vond dat veel te duur. Het plan werd afgeblazen. Het orgel wordt sindsdien niet meer bespeeld. Er is zelfs geen organist meer. Bij de erediensten wordt een klein elektrisch orgel gebruikt. In de Sint-Matheuskerk wordt overigens nog maar één keer in de maand een mis opgedragen voor een veertigtal gelovigen. En mochten we het orgel dan toch herstellen, in welke staat bevindt het zich over 25 jaar, in deze koude vochtige kerk?”

“De kerk heeft heel hogere noden”, zegt Vande Gaer. “Het dak werd verschillende keren opgelapt nadat er leien waren gaan vliegen. In 2009 besloten we om er een volledig nieuw dak op te plaatsen. De prijs werd geraamd op 1,6 miljoen euro. Pas in 2014 kon ons restauratieplan eindelijk ingediend worden bij Onroerend Erfgoed. We zouden nog twee jaar moeten wachten op goedkeuring en eventueel subsidies. Maar in 2016 veranderde de wet. Zonder kerkenplan kan er geen subsidie gegeven worden. Dat brengt ons helemaal terug bij af. Want een kerkenplan heeft Tielt-Winge nog steeds niet”, zegt Vande Gaer, gewezen voorzitter van de gemeenteraad.

“De gemeente krijgt geen inspraak in de opmaak ervan, maar voor de dagelijkse werking van de zes kerken maakt ze wel een jaarlijkse begroting van 150.000 euro. Ik wil er bij het bisdom nog eens op aandringen dat er een kerkenplan moet komen voor Tielt-Winge. De Sint-Mattheuskerk in Meensel heeft een herbestemming nodig. In augustus wordt de aanpalende pastorie heropend als oorlogsmuseum, ter herdenking van het drama van 1944. De kerk zou hierbinnen een functie kunnen krijgen.”

“Op 14 mei zitten we opnieuw rond de tafel”, zegt Felix Van Meerbergen, de deken van Diest, die namens het bisdom het kerkenplan opmaakt. “Het voorgesteld plan werd eerder door het gemeentebestuur afgewezen. We nemen de opmerkingen mee en gaan het aanpassen.”