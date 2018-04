"Geen wenkbrauwen: best lastig tekenen" AARSCHOTTENAAR (40) TEKENT EERSTE STRIP OVER DANSFORMATIE BABA YEGA TOM VAN DE WEYER

05 april 2018

02u36 0 Tielt-Winge De dansformatie Baba Yega heeft sinds vorige week een eigen film en ook een stripverhaal. Aarschottenaar Steve Van Bael (40) tekende de 'De orde van S.N.O.T.', gebaseerd op het filmscenario. "Het was best een opgave, figuren zonder wenkbrauwen tekenen", knipoogt Van Bael.

De dansgroep met de vijf gemaskerde figuren maakte in 2016 het mooie weer in Belgium's Got Talent. Hun eerste langspeelfilm 'Baba Yega: The Movie' loopt nu in de zalen. "Hun manager vroeg me om een hele strip rond hen te maken", zegt Van Bael, die eerder een bv-strip maakte over Marc Coucke. "Ik had het vijftal indertijd op tv gezien toen ze de talentenwedstrijd wonnen. Ik vond hen geweldig en postte een tekening op hun Facebook."





"Als basis heb ik het draaiboek van de film gebruikt. 90 minuten film werd vertaald naar een strip van 40 pagina's. Aanvankelijk volgde ik de verhaallijn, maar gaandeweg gaf het productiehuis Geronimo me vrij spel en liet ik mijn eigen verbeelding de vrije loop. Verschillende scènes uit de film heb ik hertekend. De grappen en de avontuurlijke elementen zijn zo veel mogelijk bewaard. Mijn strip eindigt wel anders dan de film."





Streepje rond de hoofden

"Het was best lastig om de figuren te tekenen. Ze hebben immers geen wenkbrauwen. Elke tekenaar weet dat die erg belangrijk zijn om gezichtsuitdrukking weer te geven. Met de ogen en de mond en streepje rond de hoofden heb ik veel kunnen oplossen."





"Daar komt nog bij dat die mannen nooit spreken. In hun tekstballonnetjes zitten symbolen verwerkt. Ik heb ook veel actiegeluiden gebruikt. De vijf personages zijn allen identiek gekleed. De kleur van hun schoenen heb ik veranderd om toch een onderscheid te maken."





In feite is een stripverhaal tekenen niet zo verschillend van een storyboard maken voor een film. Een filmcrew is evenwel gebonden aan plaats en budget. Als striptekenaar ben je veel vrijer. Met weinig middelen je snel een wereld neergepend."





"Normaal ben ik vier maanden bezig aan een strip. Dit album heb ik in twee maanden geklaard. Door het drukke werk heb ik de film nog steeds niet gezien, maar die schade ga ik zeker inhalen."





Mee op tournée

'De orde van S.N.O.T.' ligt vanaf 2 mei in de winkel. Een tweede album van Baba Yega zit inmiddels al in de pijplijn. Dat zal klaar zijn tegen de Boekenbeurs in november. Tegen die tijd zal Van Bael de mysterieuze mannen ontmoet hebben. "Ik vergezel hen binnenkort op tournée. Zij geven hun dansshow en ik signeer nadien mee de albums."