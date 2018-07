"Al 15.000 liter drinkbaar water foetsie!" NET NU MET HITTE: HALDERTSTRAAT KAMPT AL SINDS DECEMBER MET LEK GEERT MERTENS

25 juli 2018

02u27 0 Tielt-Winge Overal worden er maatregelen genomen om met deze uitzonderlijke temperaturen geen drinkbaar water te verspillen. Toch zit de watermaatschappij in Houwaart (Tielt-Winge) al sinds december met een lek. Ondanks de meldingen van een bewoner is er nog geen actie ondernomen.

"Al vier keer heb ik het gemeld: aan de gemeente en aan de watermaatschappij", zucht Daniël Vandervaeren die aan het lek woont waar het water nog steeds blijft lopen.





"Ze komen ook altijd effectief kijken maar blijkbaar hebben die mensen geen zin om te werken want ze hebben het lek nog altijd niet opgespoord", voegt hij eraan toe.





Excuses, excuses

"Dan weer zeggen ze dat ze niet uitgerust zijn om het te zoeken en dat ze een andere keer terugkomen, een andere keer moeten ze het eerst nog melden aan de baas... Ik heb het lek een eerste keer opgemerkt in december. We zijn ondertussen bijna augustus en het is nog altijd niet opgelost. Dat is meer dan zeven maanden! Ik schat dat er zo'n acht tot tien liter per minuut uitstroomt. Duizenden liters drinkbaar water zijn ondertussen verloren gegaan."





Vooral het feit dat er nu overal maatregelen genomen worden om het gebruik van drinkbaar water te beperken, stoot hem tegen de borst.





"Hier loopt het gewoon opnieuw de grond in", klaagt hij. "Of het zeker is dat het om drinkbaar water gaat? Eén iemand beweerde dat het grondwater van de nabijgelegen berg was maar dat is onmogelijk. Het blijft continu op hetzelfde tempo lopen. Bovendien is het proper water. En neen, het is ook geen bronnetje want we zitten niet in Lourdes. Met het water dat hier al verspild is, konden honderden zwembaden gevuld en auto's gekuist worden."





Hoe moeilijk kan het zijn?

In de omgeving zijn de laatste jaren heel wat huizen bijgebouwd. "Al die huizen hebben een T-aansluiting op het waternet", weet hij. "Blijkbaar moet er ergens een lek ontstaan zijn. Ik hoop dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. Het kan met alle geavanceerde apparatuur van vandaag de dag toch niet zo moeilijk zijn? Of mijn factuur de hoogte is ingegaan sinds het lek? Neen, gelukkig woon ik enkel aan het lek maar kamp ik er zelf niet mee."