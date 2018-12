Tickets voor feestbussen De Lijn enkel digitaal Toon Verheijen

03 december 2018

11u54 0 Iedereen die op oudejaarsavond een stapje in de wereld zet, kan daarbij gratis gebruikmaken van de feestbussen- en trams van De Lijn. Tickets zijn dit jaar alleen digitaal verkrijgbaar als sms-ticket.

Wie een ticket wil hebben, moet zich aanmelden via www.delijn.be/oudejaar en zich daar registreren. Daarna krijg je via De Lijn een e-mail met alle nodige informatie. Je kan tot maximum vier gezinsleden registreren onder één gsm-nummer. Belangrijk is wel dat iedereen alle verplaatsingen samen zal maken want elke reiziger moet namelijk steeds over een geldig vervoerbewijs beschikken.

De speciale sms-tickets zijn geldig vanaf 31 december 18 uur tot 1 januari 23.59 uur. Je kan het dus zowel op oudejaarsnacht als op nieuwjaarsdag gebruiken. Je mag binnen deze geldigheidsperiode zoveel verplaatsingen maken als je wil. Je activeert je ticket door tijdens Oudjaar EVENT te sturen naar 4884 voor je op de bus of tram stapt. Per sms-ticket wordt er een kost van 0,15 euro aangerekend door je provider.

Wie zich niet registreert kan terecht in de Lijnwinkels of bij de chauffeur een Oudejaarsnachtbiljet kopen. Het biljet heeft dezelfde geldigheid en kost 4 euro.