Zoutzuurlek Vynova zet rampenplan in werking RAMEN EN DEUREN MOESTEN ENKELE UREN DICHT TOON ROYACKERS

29 maart 2018

02u39 1 Tessenderlo Het gemeentelijk rampenplan werd gisteravond afgekondigd na een zoutzuurlek bij chemiebedrijf Vynova, het vroegere Tessenderlo Chemie. Daar kwam omstreeks 17.30 uur een wolk van het goedje vrij. Omstreeks 19 uur was de situatie weer onder controle.

"Het lek is ontstaan ter hoogte van een aftakking van de leiding naar een meetinstrument", zegt sitemanager Dimitri Wouters van Vynova. "Onze werknemers hebben de toevoer meteen afgesloten en de gemeente op de hoogte gebracht." Verschillende Limburgse brandweerkorpsen snelden ter plaatse met gaspakteams, net als de Civiele Bescherming. Aan de brandweerpost van Tessenderlo, tegenover het bedrijf, werd alles in gereedheid gebracht voor een mobiele operatiepost.





Inwoners van Tessenderlo kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden, en zelf ook binnen te blijven. "Een noodzakelijke procedure bij dit soort incidenten", zegt burgemeester Fons Verwimp (sp.a). "We kunnen immers geen enkel risico nemen, en we mogen geen tijd verliezen. Vandaar de onmiddellijke en grootschalige inzet van de hulpdiensten, en de afkondiging van het gemeentelijk rampenplan. We hebben ook het gemeentebestuur van Ham op de hoogte gebracht, omdat de wolk zoutzuur in de richting van onze buurgemeente leek te drijven." Om die reden snelde ook burgemeester Dirk De Vis (CD&V) van Ham naar het crisiscentrum in het gemeentehuis van Tessenderlo.





Lang leve slecht weer

Zowel Vynova zelf als de brandweerploegen deden intussen metingen in de omgeving van het bedrijf. Vooral in de buurt van de Stationsstraat leek er een mogelijk risico te zijn. "De resultaten bleken echter geruststellend te zijn", vervolgt burgemeester Verwimp. "Buiten het bedrijf werd nergens nog zoutzuur gemeten. Het slechte weer waar we dezer dagen vooral over mopperen, speelde in ons voordeel. Door de regen was de wolk blijkbaar neergeslagen, waardoor er buiten het bedrijf geen gevaar was. Omstreeks 19 uur, toen alle meetresultaten binnen waren, hebben we het rampenplan afgeblazen."





De burgemeester blikt alleszins tevreden terug op de gang van zaken. "We hebben al vaker getraind op dit soort procedures", legt hij uit. "En we mogen zeggen dat de communicatie tussen het bedrijf, de hulpdiensten en de gemeente uitstekend was."





Volgens het boekje

"Gelukkig is de massale inzet achteraf niet nodig gebleken, maar alles verliep wel bliksemsnel en volgens het boekje", besluit Verwimp. De automatische meldingen via de app 'Be-Alert' werden gisteren niet uitgestuurd, net omdat het lek zo snel weer gedicht was.