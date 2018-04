Wie wordt belangrijkste Looienaar aller tijden? TENTOONSTELLING OVER GESCHIEDENIS VAN TESSENDERLO IN MUSEUM DE KELDER BIRGER VANDAEL

10 april 2018

02u28 1 Tessenderlo Het komend weekend wordt in Museum De Kelder de unieke tentoonstelling over de geschiedenis van Tessenderlo geopend. Aan deze opvallende expo wordt de verkiezing voor de belangrijkste Looienaar aller tijden gekoppeld.

Frans Deleeuw (burgemeester van 1836 tot 1876), Eugeen Keesen (pastoor van 1877 tot 1895), Louis Ooms (burgemeester van 1919 tot 1935) en Paul Clerckx (burgemeester van 1935 tot 1970) zijn de vier kandidaten voor de opvallende titel. "Deleeuw haalde het station en het kerkhof weg op de markt en legde de eerste kasseiwegen aan. Politiek pastoor en senator Keesen haalde de fabriek en de haring naar het dorp en stond aan de wieg van de katholieke fanfare en de 'volksboekerij'. Ooms was de man van de fietspaden en verdedigde zijn volk voor de woedende Duitsers in 1914. Clerckx richtte het industriepark van Hulst op", stelt secretaris LAD en VVV François Van Gehuchten.





Om de vier pretendenten op een originele manier voor te stellen, zal hun levensloop op zondag 22 april van 15 tot 17 uur in het Cultuurhuis Vismarkt vertolkt worden door vier acteurs van Pandora en de Scoeterneleln. Het publiek kan dan stemmen en de winnaar wordt na een halfuurtje bekend gemaakt.





Zware ramp

Voor wie graag wil weten wat er zich op het grondgebied van Tessenderlo heeft afgespeeld, is de expo dan weer een unieke kans. Aan de hand van dertig gekozen scharniermomenten zullen de bezoekers de historiek van de gemeente kunnen ontdekken. Een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis is natuurlijk 'de ramp van Tessenderlo'. Bij een zware ontploffing bij een chemisch bedrijf vielen er 189 doden en bijna duizend gewonden. "Verder was ook de oprichting van industriepark Hulst van nationaal belang en is er aandacht voor de Boerenkrijg in 1798 en de slachtoffers tijdens de tijd van Napoleon. Toen sneuvelden er meer mensen dan tijdens de twee wereldoorlogen samen", vertelt Van Gehuchten. "Ook de oprichting van de parochies Hulst, Engsbergen, Schoot en Berg wordt verteld." Het Loois Archief en Documentatiecentrum (LAD) zorgde samen met Testa voor het uitgebreid overzicht.





Kroon op 30 jaar werk

Voor het LAD is de tentoonstelling een kroon op dertig jaar werk. Nadat de groep in 1988 werd opgericht, groeide de vereniging uit tot 'het geheugen van Tessenderlo'. Vanaf 1996 zijn ze te vinden in de vroegere feestkelder onder het gemeentehuis. "We hopen om toch honderden inwoners te lokken naar de expo. Veel mensen weten niet eens af van ons bestaan in de kelder, we hopen dat zo te veranderen", besluit Van Gehuchten.





De gratis expo in Museum De Kelder is op 14 april geopen van 14 tot 17 uur en op 15 en 22 april van 10 tot 17 uur.