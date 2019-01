Wetenschapsquiz ten voordele van ‘Make a Wish’ BVDH

23 januari 2019

Op vrijdag 15 februari organiseren de leerlingen van het Pius-X college in de richting wetenschappen weer een wetenschapsquiz. Inmiddels is dit een jaarlijkse gewoonte. Deze quiz wordt georganiseerd ten voordele van het goede doel ‘Make A Wish’. De quiz vindt plaats in de polyvalente ruimte van het Pius-X college in Stationsstraat 125 te Tessenderlo. De eerste vraag wordt voorgelezen om 20 uur en de quiz duurt tot ongeveer middernacht. Inschrijven kan via het e-mailadres ‘wetenschapsquiz2019@gmail.com’. Per persoon betaal je 3 euro en een ploeg mag maximum uit zes personen bestaan.