Werkstraf voor agressie aan Hasselts station BVDH

13 november 2018

Een Marokkaanse man van 21 jaar, die woonachtig is in Tessenderlo, krijgt een werkstraf van 60 uur. Op 23 november 2015, een maand na zijn achttiende verjaardag, vertoonde hij zich aan het station van Hasselt gewelddadig ten opzichte van twee inspecteurs van politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Nadat hij zijn identiteitskaart had overhandigd, ging hij hoofd aan hoofd staan met een inspecteur en was hij verbaal agressief. Hij moest uiteindelijk tegen de grond worden gewerkt. De man moet ook een boete betalen van 200 euro.