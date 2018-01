Wandeltocht zet slechteriken in sprookjes centraal 25 januari 2018

02u37 0

Heel wat sprookjes zijn ondenkbaar zonder boosaardige wezens, denk maar aan de rovers in de Bremer Stadmuzikanten, de wolf in Roodkampje, de reus bij Klein Duimpje en alle boze heksen. In Gerhagen vindt op 16 en 17 februari een speciale zoektocht omtrent deze schelmen in bekende sprookjes plaats. De gidsen nemen om de twintig minuten de groepen mee, duiden de achtergrond en de symboliek van de sprookjes en belichten de oorspronkelijke, onbekende versie. Deze activiteit kadert in het Looise Kindvriendelijke jaar van de VVV in 2018 en ook in het Verhalenfestival van het Merodegebied. De tocht is 2,8 km lang en neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. Je kan op beide dagen tussen 17.20 en 19.40 uur starten aan het Bosmuseum. Wel moet je vooraf inschrijven via het Bosmuseum . (BVDH)