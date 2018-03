Vrouw (59) gewond bij ongeval 29 maart 2018

De 59-jarige W.F. uit Tessenderlo is dinsdagavond rond 20.30 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Antwerpseweg in Beerse. Ze raakte er betrokken bij een ongeval met drie wagens. Aanvankelijk werd gevreesd dat minstens één inzittende gekneld zat in de wagen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Naast de bestuurster uit Tessenderlo liep ook een bestuurster uit Lille lichte verwondingen op. (JVN)